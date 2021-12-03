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Sivas’ta can pazarı! Elektrik kontağından yangın çıktı; Mahsur kaldılar

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 03.12.2021 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021
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Sivas’ta can pazarı! Elektrik kontağından yangın çıktı; Mahsur kaldılar

Sivas’ta 6 katlı binanın 3’üncü katında elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede her yeri kaplarken mahsur kalan vatandaşların imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 12.30 sularında Sivas Danişment Gazi Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın 3'üncü katında yaşandı.

ALEVLER KISA SÜREDE HER YERİ SARDI

İ.D.'ye ait evde elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede odalara sıçradı.

Evden duman geldiğini gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

6 KİŞİ MAHSUR KALDI

Adeta can pazarı yaşanırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri apartmanda bulunan 6 vatandaşı kurtararak söndürme çalışmalarına başladı.

TEDAVİYE ALINDILAR

Yangından kurtarılan vatandaşlar olay yerine gelen ambulanslarda tedavi altına alındı.

Dumandan etkilenen hamile bir kadın ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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