Ezgi Mola Musa Orhan davasında karar belli oldu!

'TECAVÜZCÜ, ŞEREFSİZ'

Mahkeme tarafından açıklanan gerekçeli kararda, Mola'nın sosyal medya paylaşımında Musa Orhan'ı hedef aldığı belirtilip, "Dava konusu paylaşım tarihi itibariyle ayrı bir davada sanık olarak henüz yargılama aşamasında olan ve suçlu olup olmadığı konusunda kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmayan katılana yönelik olarak, sanığın, 'tecavüzcü, şerefsiz' şeklinde paylaşımda bulunmak suretiyle katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde somut bir fiil isnat ettiğine kanat getirmiştir. Ayrıca 'şerefsiz' kelimesini kullanmak suretiyle de katılana yönelik olarak sövme eyleminde bulunduğu anlaşılmıştır" denildi. Gerekçeli kararda, Mola'nın sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçunu işlediğine kanaat getirildiği de belirtildi.