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Ezgi Mola Musa Orhan davasında karar belli oldu!

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Giriş Tarihi: 01.10.2021 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021
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Ezgi Mola Musa Orhan davasında karar belli oldu!

Ünlü oyuncu Ezgi Mola ile ilgili geçen sene Batman'da intihar eden İpek Er'in, geride bıraktığı mektupta kendisine cinsel tacizde bulunduğunu yazdığı Musa Orhan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği sebebiyle açılan davada karar çıktı. Mola, 5 bin 200 lira cezaya çarptırılırken, kararın açıklanmasının geriye bırakılmasına hüküm verildi.

Batman Beşiri'de tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020 tarihinde hastanede yaşamını yitiren İpek Er, ardında bıraktığı mektupta, Siirt'te görevli Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu azdı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından onaylandı. Orhan ile ilgili, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 seneden az olmamak üzere hapis cezası talebiyle dava açıldı. Tutuksuz zanlı Orhan'ın yargılanması devam ederken, olayın akabinde sosyal medyadan tepki yağdı.

Ünlü oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020 tarihinde sosyal medya hesabından tepki gösteren paylaşım yaptı.

2 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, Mola hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.

'EZGİ MOLA YANIZ DEĞİLDİR'

İddianame, Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, Mola hakkında dava açıldı. Olayın ardından sosyal medyada 'Ezgi Mola yanız değildir' etiketiyle başlatılan kampanyada Mola'ya destek mesajları yağdı. Aralarında siyasetçiler, müzisyenler, oyuncuların da olduğu sosyal medya kullanıcıları paylaştıkları gönderilerle Mola'ya destek oldu.

5 BİN 200 TL PARA CEZASI

Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi, 'basit yargılama' usulüyle görülen davada kararını açıkladı. Mola'nın, 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'hakaret' suçunu işlediğine kanaat getiren mahkeme, 90 günlük adli para cezası verdi. Eylemin alenen gerçekleşmesi nedeniyle artırıma gidilerek 105 güne çıkarılan ceza, 'cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri' göz önünde bulundurularak 65 güne indirildi. Böylece oyuncu Ezgi Mola, 65 gün adli para cezasına (5 bin 200 TL) çarptırılırken, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi.

'TECAVÜZCÜ, ŞEREFSİZ'

Mahkeme tarafından açıklanan gerekçeli kararda, Mola'nın sosyal medya paylaşımında Musa Orhan'ı hedef aldığı belirtilip, "Dava konusu paylaşım tarihi itibariyle ayrı bir davada sanık olarak henüz yargılama aşamasında olan ve suçlu olup olmadığı konusunda kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmayan katılana yönelik olarak, sanığın, 'tecavüzcü, şerefsiz' şeklinde paylaşımda bulunmak suretiyle katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde somut bir fiil isnat ettiğine kanat getirmiştir. Ayrıca 'şerefsiz' kelimesini kullanmak suretiyle de katılana yönelik olarak sövme eyleminde bulunduğu anlaşılmıştır" denildi. Gerekçeli kararda, Mola'nın sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçunu işlediğine kanaat getirildiği de belirtildi.

MUSA ORHAN'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Kararla ilgili açıklama yapan Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, "Bu karar sosyal medya üzerinden kanıksanmış toplumsal linç kültürüne 'dur' diyecek bir karardır. Dosya hakkında hiçbir bilgisi olmadan sosyal medyadan hakaret etmek, hedef göstermek sosyal medya tacirliğidir. Bağımsız Türk yargısına güvenmeliyiz. Ayaklar altına aldığınız masumiyet karinesi bir gün size de lazım olur" dedi.

Ezgi Mola’ya hapis şoku! Musa Orhan’a hakaretten yargılanacak EZGİ MOLA’YA HAPİS ŞOKU! MUSA ORHAN’A HAKARETTEN YARGILANACAK
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