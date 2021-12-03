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Büyükçekmece'de 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.12.2021 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021
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Büyükçekmece’de 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

İstanbul Büyükçekmece'de, 5 katlı apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında çatılarının yanışını izleyen anne ve kızı sinir krizi geçirdi. Çatılarının yanışını izleyen anne ve kızı sinir krizi geçirdi.

Yangın saat 14.00 sıralarında Pınartepe Mahallesi, Sütçüler Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın çatı katında çıktı. Binanın çatısında başlayan yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Apartmanda yaşayanlar, binayı hızı bir şekilde boşalttı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanamazken, apartmanın en üst katındaki dairelerde hasar oluştu. Çatının yanışını izleyen bir anne ile kızı, uzun süre gözyaşı döktü. Sinir krizi geçiren anne, sağlık ekiplerinin yardımı ile sakinleştirildi.


Çıkan yangını anlatan Ali Durdu, "Dumanlar gördük geldik. İtfaiyeye haber verdik. Kısa sürede müdahalede bulundular. Allah'a şükür şu an söndürdüler. Söndürme çalışmaları devam ediyor. Yaralı yoktu. İtfaiye acil bir şekilde müdahale etti " dedi.

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