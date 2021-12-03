Kastamonu’da sobadan çıkan alevler 2 evi küle döndürdü
YAŞAM İHA
Kastamonu Küre’ye bağlı Kayadibi köyünde sobadan çıkan alevler nedeniyle yangın çıktı. Yangın sonucu 2 katlı betonarme ev ile tek katlı ahşap ev kullanılamaz duruma geldi.
KIVILCIMLAR İKİ EVİ KÜLE ÇEVİRDİ
Sobadan çıkan kıvılcımların odunları tutuşturması sonucu çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğinde bulunan 73 yaşındaki Sabri Canbaz'a ait iki katlı betonarme eve sıçradı. İhbar üzerine Küre Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Küre Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz ile su tankerinin de müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınabildi.
ÖLEN VEYA YARALANAN OLMADI
Yangında tek katlı ahşap ev ile iki katlı betonarme ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken telef olan hayvan da olmadı.
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