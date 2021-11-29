Son dakika: Rize’de öğrenci yurdunda yangın çıktı
Son dakika yaşam haberi... Rize'nin İslamlaşa mahallesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hemen arka kısmındaki Kredi ve Yurt Kurumlarına bağlı öğrenci yurdunun çatısında akşam saatlerinde sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı.
Bugün saat 18.00 sıralarında İslampaşa Mahallesi'nde KYK Yeşilçay Erkek Ögrenci Yurdu çatısında iddiaya göre tadilat sırasında yangın çıktı.
Alevleri fark eden öğrenci ve görevliler itfaiye ekiplerine haber verdi.
Yangın yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ve 112 acil sağlık ekipleri de sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, öğrencilerin tahliye edildiği 5 katlı yurt binasının çatı katındaki alevlere müdahaleye başladı.
Yurt binasıne gelerek yangın söndürme çalışmaları hakkında bilgi alan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Yurt binasının çatı katında yangın çıktı. Orada bir tadilat vardı. Yangının o sırada çıktığı tahmin ediliyor. Öğrencilerimiz tahliye edildi. Lodosun etkisiyle alevler yayıldı. Ekiplerimiz alevlere müdahale ediyor. Kısa sürede söndüreceğimizi umuyorum" dedi.
Öğrenciler de 'yangın var' çağrıları üzerine yurt binasını tahliye ettiklerini belirterek, korku dolu anlar yaşadıklarını söyledi.
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