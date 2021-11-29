Son dakika: Rize’de öğrenci yurdunda yangın çıktı

Yurt binasıne gelerek yangın söndürme çalışmaları hakkında bilgi alan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Yurt binasının çatı katında yangın çıktı. Orada bir tadilat vardı. Yangının o sırada çıktığı tahmin ediliyor. Öğrencilerimiz tahliye edildi. Lodosun etkisiyle alevler yayıldı. Ekiplerimiz alevlere müdahale ediyor. Kısa sürede söndüreceğimizi umuyorum" dedi.