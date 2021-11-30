Muğla’da tüyler ürperten kaza! Sevgilisini 80 metre sürükledi: Bağırsakları dışarıdaydı

"HİSSETMEDİM"



Kaza yerindeyken yanına arkadaşı Ferhat T.'nin tesadüfen geldiğini söyleyen Oğuz, "Ferhat'a 'Yardım et, Sahra'yı arabaya koyalım' dedim. Sahra'yı hastaneye götürmek için araca koymak istedim ancak Ferhat ya da yanında bulunan kadın 'Ambulans çağıralım' dedi. Yanılmıyorsam 112'yi aradılar daha sonra ambulans ve polis ekipleri geldi. Polisler, Sahra'nın kimliğini istedi. Koşarak eve çıktım ve kimliği alarak polislere verdim daha sonra cenaze aracı geldi. Cesedi araca koyup, hastaneye götürdüler. Ferhat ile birlikte aracımızla hastaneye gittik. Hastaneye giderken yanımızda Sahra'nın 14 yaşındaki oğlu vardı. Evimin önünden çıktığım ve evimin önünden aracımla geçtiğim saat 02.00 sıralarında herhangi bir nesne ya da kişiyi ezdiğimi ya da aracımın altına alıp sürüklediğimi hissetmedim" dedi.



'TEHDİT MESAJI' SORULARINI YANITLADI

Telefon inceleme tutanağında Sahra Gizem Aksu'ya, 15 Kasım günü saat 16.36'da 'Ben akşam hainliği göstereceğim sana' mesajı attığını görülen Özcan Oğuz, "Aramızda zaman zaman karı kocanın arasında olacak ölçüde tartışma olurdu. Mesajda şaka kabilinde bir mesajdır, tehdit içermez. Kendisini doğrudan ölümle tehdit etmedim ancak yine şaka kabilinde birbirimizi çok sevdiğimiz için 2-3 ay öncesi, 'Birbirimiz öleceksek de birlikte ölelim' şeklinde sevgi dolu, şaka kabilinde sözler söyledik. Kesinlikle planlayarak, tasarlayarak ya da herhangi bir nedenle Sahra'yı öldürmedim ve ölümüne sebep olmadım" diye konuştu.

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