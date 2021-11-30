Kayıp Songül’ün cesedi bulundu: 3 kişinin adını yazmış
Bartın’da Songül Sarı'nın (31), geçen gün evlerine 1 kilometre uzaklıktaki su kuyusunda cesedi bulundu. Songül’ün bulunduğu su kuyusunun girişinde, ailesinden 3 kişinin adını yazıp, ölümünden bu şahısları sorumlu tuttuğu ifade edildi.
Bartın'ın Gecen Mahallesi'nde ikamet eden Songül Sarı, geçen gün gün öğle sularında evden çıktı, bir daha da kendisine ulaşılamadı. Ailesi, durumu emniyet güçlerine ihbar etti.
1 KİLOMETE UZAKLIKTAKİ KUYUDA CESEDİ BULUNDU
Dün, polisin yanı sıra aile bireyleri de kendi imkanlarıyla Songül Sarı'yı aramaya başladı. Aile, evlerine yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Daşboğazı mevkisindeki bir bahçede, 6 metre derinliğindeki su kuyusunda Songül Sarı'nın cansız bedenini buldu.
3 ZANLI SORGUYA ALINACAK
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kuyunun girişine kalemle yazı yazıldığını tespit etti. Songül Sarı'nın duvara kalemle aile üyelerinden 3 kişinin ismini yazıp, ölümünden bu kişileri sorumlu tuttuğu belirtildi. 3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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