Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu: 12 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 12 şüphelinin başta yabancı uyruklular olmak üzere çok sayıda kadını fuhuşa zorladığını ve fuhuş için yer temin ettiğini belirledi.

Bursa Cumhuriyet Savcılığı, yaklaşık 3 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı. 200 polisin katılımı ile Bursa ve İstanbul'da 15 ayrı adrese şafak vakti operasyon düzenlendi. 'VİP 1' ismi verilen operasyonda 2'si yabancı uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı. Fuhuşa zorlanan 11'i yabancı uyruklu 20 kadın, ifadeleri için emniyete götürüldü.