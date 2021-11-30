Yalnız yaşayan 16 yaşındaki Berke kaldığı eve ölü bulundu

DAİREDEN GELEN YOĞUN KOKU KOMŞULARI KORKUTTU

İddaya göre, iş için Erzincan'a giden babası 16 yaşındaki Berke Yalın İnce'ye iki gün ulaşamayınca komşularından Berke'nin kaldığı daireyi kontrol etmelerini istedi.

Daireden yoğun koku geldiğini fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.