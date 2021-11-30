Yalnız yaşayan 16 yaşındaki Berke kaldığı eve ölü bulundu
İstanbul’un Kağıthane ilçesinde evde tek başına yaşayan 16 yaşındaki Berke Yalın İnce’nin evinde cansız bedeni bulundu. Talihsiz çocuğun ölüm sebebi otopsiden sonra belli olacak.
DAİREDEN GELEN YOĞUN KOKU KOMŞULARI KORKUTTU
İddaya göre, iş için Erzincan'a giden babası 16 yaşındaki Berke Yalın İnce'ye iki gün ulaşamayınca komşularından Berke'nin kaldığı daireyi kontrol etmelerini istedi.
Daireden yoğun koku geldiğini fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
İtfaiye ekipleri kilitli olan kapıyı kırdıktan sonra içeri giren polis ve sağlık ekipleri yapılan incelemenin ardından Berke Yalın İnce'nin (16) hayatını kaybettiğini belirtti.
Polis ekipleri nöbetçi cumhuriyet savcısıyla birlikte olay yerinde uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından Berke Ince'nin cenazesi İstanbul Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
ŞEKER HASTASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Berke İnce'nin şeker hastası olduğu ve olay sırasında ailesinin evde olmadığı belirtildi. Talihsiz gencin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrasında belirlenecek.
Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.
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