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İstanbul-İzmir otoyolunda feci kaza: 1'i ağır 3 yaralı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 30.11.2021 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021
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İstanbul-İzmir otoyolunda feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı

İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir kısmında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazanın hemen ardından olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri gitti.

Edinilen bilgiye göre, Tolga Kılıç (38) idaresindeki 34 ESH 981 plakalı otomobil, İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir kısmındaki Fethiye Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü Kılıç ile araçtaki Gizem Eren (31) ve Cemal Sağlam (41) yaralandı.

Kazanın hemen ardından olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri gitti.

Olay yerine gelen ekiplerce araçtan çıkartılan yaralılar Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Cemal Sağlam'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

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