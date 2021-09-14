Palalı Sabri’nin fuhuş hattı! Pasaportlarına el konulan 62 kadın kurtarıldı

PASAPORTLARINA EL KONULDU

Havalimanında iner inmez pasaportlarına ve cep telefonlarına el konulan kadınlar pansiyonlara yerleştirildi. Gece kulüplerinde çalıştırılan kadınlar buralarda varlıklı Arap turistlere pazarlandı. Kadınlara cüzi bir para verilirken, büyük pastayı fuhuş çetesi aldı. Çete, kadınlar kimseyle bağlantı kurmasın diye pansiyon-otel ve gece kulübü arasındaki seyahatleri VIP araçlarla yaptı.