Güzellik kraliçesi de palalı kurbanı! Fuhuş hattında dikkat çeken isim

62 kadından büyük bir bölümü Fas asıllı. Beyoğlu'nda bulunan Opera Clup Pera'ya yapılan baskında gözlem altına alınan kadınlar arasında 2015'te Afrika güzellik kraliçesi olarak seçilen Fatima Zahra El Guiraa (24) da bulunuyor. Güzellik kraliçesinin, avukatına "Ben Türkiye'de yaşıyorum. Modellik yaparak para kazanıyorum. Sevgilim var. Sevgilim de işadamı. Ben bu insanları tanımıyorum. Ben oraya eğlenmeye gittim" dediği öğrenildi.