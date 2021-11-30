Bir köpek saldırısı haberi daha! 8 yaşındaki Mert’in yüzüne 60 dikiş atıldı

"YA ÇOCUĞUM ÖLSEYDİ?"

Çocuğunun yaşadığı olayla ilgili konuşan annesi Meral Dilek, şunları söyledi:



"Köpekler çocuğuma saldırmış. Dışarıya oynamaya çıkalı 20 dakika olmuştu. Mert'e köpeklerin saldırdığını söylediler, hemen kendimi dışarıya attım. Çocuğumun o halini gördüm, kanlar içerisindeydi. Mert'i o şekilde görünce bayıldım. Komşular müdahale etmiş. Benim çocuğumu gelip kim koruyacak? Ben köpek sesi duyunca saçlarımı yoluyorum. Çocuğumu mahvettiler. Mahallede çok sayıda başıboş köpek var. Hepsini toplasınlar. Geçen yine mahalleden bir kız çocuğuna saldırmışlar. Mahallede herkes bu olaylardan sonra artık sopayla geziyor. Ya benim çocuğum ölseydi. Ben bu olaydan sonra sinir hastası oldum."