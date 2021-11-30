Çorum’da çocuğun üzerine ağaç düştü! Durumu ağır

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı ile olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.