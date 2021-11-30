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Çorum’da çocuğun üzerine ağaç düştü! Durumu ağır

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 30.11.2021 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021
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Çorum’da çocuğun üzerine ağaç düştü! Durumu ağır

Çorum’da etkisi yoğun bir şekilde hissedilen şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin garajının uçan çatı, 2,5 yaşındaki çocuğun üstüne düştü. Olay sonucu ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay, Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Arifegazili köyünde yaşandı.

2 BUÇUK YAŞINDAKİ BEBEĞİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre, il genelinde etkili olan şiddetli rüzgarın etkisiyle, bir eve ait garajın saçtan olan çatısı 2.5 yaşındaki A.U. isimli çocuğun üzerine düştü.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı ile olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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