12 yaşındaki çocuk sokak köpeklerinin saldırısına uğradı! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ihmali pahalıya patladı
Ankara’da Pursaklar ilçesinde bir öğrenci okuldan evine dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. 9 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuk yoğun bakımda tedavi görüyor. Talihsiz çocuğun yakını Nuri Muslu, ''Ankara Büyükşehir Belediyesi defalarca söylememize önlem almıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin başıboş köpekler için ekibi yok, toplama noktası da bulunmuyor.'' dedi.
Ankara'da Pursaklar ilçesinde Enes Koca (12) isimli öğrencinin okuldan evine dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğradığı öğrenildi.
Enes Koca'nın; kafa dahil vücudunun bir çok yerinde köpek ısırığı sonucu açık yaraların olduğu ve Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü bildirildi. Enes Koca'ya 9 sokak köpeğinin saldırdığı ifade ediliyor. Enes Koca'nın, Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda okuduğu öğrenildi.
KOCA: "OĞLUM YOĞUN BAKIMDA.. İYİLEŞMESİ İÇİN DUA EDİN"
SABAH'a konuşan Enes Koca'nın babası Serdar Koca; oğlunun iyileşmesi için vatandaşlardan dua istedi. Koca; "Çocuğum yoğun bakımda. Sakat kalmasından endişe ediyoruz. Başıboş köpekler her yerde var ancak yasa yok. Bir başıboşluk var. Bir tedbir yok. Yetkililer çözüm bulması biz bulacağız artık" dedi.
MUSLU: AMCASI 8-9 KÖPEĞİN ETRAFINDA DOLAŞTIĞI BİR YERDE ENES KOCA'YI GÖRÜYOR
SABAH'a konuşan Enes Koca'nın yakını Nuri Muslu, şunları söyledi "Okul çıkışı Enes Koca eve gelmediği için annesi eşini arıyor. Aile hep beraber çocuğunu aramaya çıkıyorlar. Amcası 8-9 köpeğin etrafında dolaştığı bir yerde yatan bir çocuğu görüyor. Enes Koca yerde yatmış ve bayılmış şekilde bulunuyor. Sokak köpekleri Enes Koca'nın elbiselerini komple paramparça etmiş. Köpekler çocuğun kafa derisini soymuş. Enes Koca Pursaklar Devlet Hastanesi'ne ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk ediliyor. Enes Koca'nın bacağında tendon ve lif kopması var."
"ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN BAŞIBOŞ KÖPEKLER İÇİN EKİBİ YOK"
"Ankara Büyükşehir Belediyesi defalarca söylememize önlem almıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin başıboş köpekler için ekibi yok, toplama noktası da bulunmuyor."
ÇETİN: ENES İÇİN İYİ HABERLER BEKLİYORUZ. DUA EDİN LÜTFEN
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu. Çetin, "Bugün 12 yaşındaki yavrumuz Enes okulundan evine dönerken bir kaç sokak köpeğinin saldırısına uğrayarak ağır yaralanmıştır. Şu an hastahanede tedavisi devam etmektedir. Annesi, babası ve akrabaları ile birlikte doktorlardan gelecek iyi haberleri bekliyoruz. Dua edin lütfen!" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yarın motosiklet kullanmak yasak mı? 30 Kasım'da martı, scooter ve bisiklet kullanmak yasaklandı mı?
- Getir, Yemek Sepeti, Banabi, İste Gelsin çalışıyor mu? Getir, Yemek Sepeti, Banabi, İste Gelsin yarın çalışacak mı? Yasak geldi...
- Emekli ve memur hepsini kapsıyor! Seyyanen zam, asgari ücret, 3600 ek gösterge hepsi sıralandı! 1.000 TL ve üzeri...
- 30 Kasım anaokulu, dershaneler ve kreşler tatil mi? Yarın kreş, liseler, anaokulları tatil mi? Valilik açıkladı...
- 30 Kasım Ankara'da okullar tatil mi? Yarın Ankara'da okullar ve üniversiteler tatil olacak mı? İşte açıklamalar...
- 30 Kasım yarın üniversiteler tatil mi? Yarın İstanbul'da üniversitelere tatil var mı, yok mu? Açıklamalar ardı ardına geliyor...
- Bursa, Yalova, Balıkesir'de yarın okullar tatil mi? 30 Kasım'da Bursa ve Yalova'da okullar tatil mi? Valilik açıklamaları...
- Kocaeli, Sakarya, Bolu'da okullar tatil mi? Yarın hangi illerde okullar tatil? Açıklamalar peş peşe geldi...
- Parag Agrawal kimdir, kaç yaşında? Twitter yeni CEO'su Parag Agrawal mı oldu? İşte, Parag Agrawal'ın hayatı...
- Açık görüşler ne zaman, ayın kaçında başlayacak? Açık görüşlere ne kadar, kaç dakika sürecek? CTE açıklamalar...
- Süreç merak ediliyor... Bekçilik başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? 2021-2022 bekçi alımı hangi illerde olacak?
- BİM 30 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı günü hangi ürünler indirimli olacak? İşte güncel liste...