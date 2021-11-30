Moto kuryeler çalışıyor mu? Yemeksepeti, Getir sipariş alıyor mu?

Yemeksepeti, Getir sipariş alıyor mu? Moto kuryeler çalışıyor mu? Kuryelerin çalışıp çalışmadığı merak edilen konuların başında geliyor. İnternet üzerinden sipariş vermek isteyen vatandaşlar Yemeksepeti Getir çalışıyor mu sorusuna yanıt arıyor. İstanbul'da etkili olan fırtına ve kötü hava nedeniyle kuryeler çalışmakta zorluk yaşıyor ve trafikte güvenlik nedeniyle çıkışları denetleniyor.