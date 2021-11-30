Moto kuryeler çalışıyor mu? Yemeksepeti, Getir sipariş alıyor mu?
Moto kuryeler çalışıyor mu? Yemeksepeti, Getir sipariş alıyor mu sorusuna İstanbul'da devam eden fırtınanın ardından yanıt aranıyor. Fırtınada motor kullanma tehlikesi nedeniyle bazı şirketler kurye operasyonlarına ara verdi. En popüler sipariş uygulamalarından olan Yemeksepeti ve Getir'in sipariş alıp almadığı da yoğun şekilde sorgulanıyor. Peki; moto kuryeler çalışıyor mu? Yemeksepeti, Getir sipariş alıyor mu?
Yemeksepeti, Getir sipariş alıyor mu? Moto kuryeler çalışıyor mu? Kuryelerin çalışıp çalışmadığı merak edilen konuların başında geliyor. İnternet üzerinden sipariş vermek isteyen vatandaşlar Yemeksepeti Getir çalışıyor mu sorusuna yanıt arıyor. İstanbul'da etkili olan fırtına ve kötü hava nedeniyle kuryeler çalışmakta zorluk yaşıyor ve trafikte güvenlik nedeniyle çıkışları denetleniyor.
YEMEKSEPETİ GETİR SİPARİŞ ALIYOR MU?
Alınan tedbirler kapsamında motokuryelerin 30 Kasım 2021 Salı günü saat 18:00'e kadar trafikte olmaları yasaklanmıştı.
Bu nedenle Trendyol hızlı market, Getir, Hepsiexpress ve Yemeksepeti Banabi gibi firmaların motokuryelerle teslimatı 18:00'e kadar yapılamayacak.
Hepsiexxpress'in büyük arabaları ise randevulu şekilde market teslimatı sağlıyor.
Yapılan açıklamada "Bugün (29 Kasım) saat 23.00'den yarın (30 Kasım) saat 18.00'e kadar; başta motokuryelik hizmeti yapan araçlar olmak üzere, motosiklet ve elektrikli scooter araçlarının trafiğe çıkmalarına müsaade edilmeyecektir." denilmişti.
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