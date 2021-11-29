SON DAKİKA | İstanbul’da lodos ve yağışlı hava trafiği felç etti! Yoğunluk yüzde 78’de...

SON DAKİKA: Meteorolojinin uyarıları sonrası İstanbul'da sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren şiddetli lodos ve yağışlı hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

İSTANBUL'DA TRAFİK KİLİT!

Şiddetli lodos ve yağışlı havanın etkili olduğu megakentte, araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar trafiği adeta felç etti.

İstanbul'un bir çok noktasındaki yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik bazı bölgelerde durma noktasına geldi.

KÖPRÜDE SON DURUM

İstanbul Boğazındaki lodos nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde ise trafik zaman zaman kontrollü bir şekilde tek şeritten sağlanıyor.



Olumsuz hava koşulları nedeniyle, bazı raylı sistem seferlerinde ve deniz ulaşımında da aksaklıklar yaşanıyor.