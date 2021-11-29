SON DAKİKA | Ordu'da heyelan! Yol tek şeritten sağlanıyor
Son dakika haberi... Ordu'nun Aybastı-Kabataş karayolunda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle iki ilçeye ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Edinilen bilgiye göre, Aybastı-Kabataş karayolunda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı.
Karayolları ekipleri ve ilgili yetkililer olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Heyelan nedeniyle Aybastı ve Kabataş ilçelerine gidiş geliş kontrollü bir şekilde sağlanıyor.
Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe, yolun kısa sürede onarılarak trafiğe açılacağını söyledi.
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