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SON DAKİKA | Ordu'da heyelan! Yol tek şeritten sağlanıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.11.2021 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021
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SON DAKİKA | Ordu’da heyelan! Yol tek şeritten sağlanıyor

Son dakika haberi... Ordu'nun Aybastı-Kabataş karayolunda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle iki ilçeye ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Edinilen bilgiye göre, Aybastı-Kabataş karayolunda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı.

SON DAKİKA | Ordu’da heyelan! Yol tek şeritten sağlanıyor

Karayolları ekipleri ve ilgili yetkililer olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

SON DAKİKA | Ordu’da heyelan! Yol tek şeritten sağlanıyor

Heyelan nedeniyle Aybastı ve Kabataş ilçelerine gidiş geliş kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

SON DAKİKA | Ordu’da heyelan! Yol tek şeritten sağlanıyor

Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe, yolun kısa sürede onarılarak trafiğe açılacağını söyledi.

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