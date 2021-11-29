Meteorolojiden bir fırtına uyarısı daha: Yarın da devam edecek! Birçok ili ilgilendiriyor
Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğünden bir fırtına uyarısı daha geldi. Meteorolojiden yapılan açıklamada Batı Akdeniz’in iç kesimleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapılırken, başkent Ankara için şiddetli fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Batı Akdeniz'in iç kesimleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde (Isparta, Burdur'un doğu ilçeleri ile Antalya'nın iç kesimleri) yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Ayrıca, sağanak yağışın bu gece 23.00'te başlayıp, yarın 14.00'e kadar etkili olmasının beklendiği belirtildi.
ANKARA İÇİN FIRTINA UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9'uncu Bölge Müdürlüğü ise bu gece Ankara için fırtına uyarısı yaptı.
Açıklamada, Ankara'nın Keçiören ilçesinde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden 60-90 kilometre, yüksek kesimlerde yer yer 100 kilometre üzeri hızda esmesi beklendiği belirtilerek, "Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
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