İstanbul Maltepe Sahili’nde lodos sebebiyle gemi kıyıya oturdu

Gündüz gözüyle gelinsin müdahale edilsin diye ama bu saate kadar gelen giden yok. Denizciyim ben de. Şimdi batmak üzere. Karaya her vuruşunda yara alıyor gemi. Yaralanınca balans tankları su alacak gemi yan yatacak. Hem çevre kirliliği olacak hem de gemiyi kurtarmak daha da zor olacak. Bu yan yana iki gemi daha önceden gaz taşıyorlardı. Şu an icralık falan tam detayı bilmiyorum. Delerse makina dairesini çevre kirliliği olacak. Bir an önce müdahale etmek lazım" dedi.