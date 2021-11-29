İstanbul Maltepe Sahili'nde lodos sebebiyle gemi kıyıya oturdu
İstanbul Maltepe'de kuvvetli lodos nedeniyle akşam saatlerinde iskeleye demirli olan bir gemi halatının kopması sonucu kıyıya oturdu. Dalgaların etkisiyle iskeleye çarpan gemi için bölgeye römorkör sevk edildi. Öte yandan İstanbul Valiliği, kentte etkili olan fırtına nedeniyle 1'i yabancı uyruklu 4 kişinin hayatını kaybettiğini 3'ü ağır, 19 kişinin ise yaralandığını bildirdi.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli lodosun etkisiyle akşam saatlerinde Kumcular İskelesine demirli gemilerden AYİŞ 1 isimli Ro Ro gemisinin halatı koptu.
Sürüklenen gemi kıyıya otururken, diğer gemiler de lodos nedeniyle batma tehlikesi geçirdi.
Tedbir amaçlı Mehmetçik römorkörü olay yerinde bekliyor.
İskelede bulunan bir vatandaş, "Meteoroloji de veriyordu fırtına olacağını. İçinde kimse yok, sahipsiz. Halatları kopunca karaya geldi buraya. Şu an gördüğünüz gibi diğeri de tehlikede.
Biraz daha eserse bunun üzerine gelecek. Bunların hepsi milli servet, yazık günah bakmak lazım bunlara. Ben gereken yerlere telefon açtım.
Gündüz gözüyle gelinsin müdahale edilsin diye ama bu saate kadar gelen giden yok. Denizciyim ben de. Şimdi batmak üzere. Karaya her vuruşunda yara alıyor gemi. Yaralanınca balans tankları su alacak gemi yan yatacak. Hem çevre kirliliği olacak hem de gemiyi kurtarmak daha da zor olacak. Bu yan yana iki gemi daha önceden gaz taşıyorlardı. Şu an icralık falan tam detayı bilmiyorum. Delerse makina dairesini çevre kirliliği olacak. Bir an önce müdahale etmek lazım" dedi.
İSTANBUL VALİLİĞİNDEN FIRTINA AÇIKLAMASI
İstanbul Valiliği, kentte etkili olan fırtına nedeniyle 1'i yabancı uyruklu 4 kişinin hayatını kaybettiğini 3'ü ağır, 19 kişinin ise yaralandığını bildirdi.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli lodostan kaynaklanan olumsuz hava koşulları nedeniyle AFAD verilerine göre 1'i yabancı uyruklu, 3'ü vatandaşımız olmak üzere maalesef 4 can kaybı yaşanmış, 3'ü ağır, 19 vatandaşımız da yaralanmıştır. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan tüm çağrılara ilgili kurumlarımızın ekipleri tarafından ivedilikle müdahale edilmekte ve çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir."
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