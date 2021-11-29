İstanbul ve İzmir'de fırtına ne zaman bitecek? Lodos Türkiye'de hayatı felç etti!
Türkiye'yi vuran lodos onlarca şehirde yaşamı olumsuz etkiledi. İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde çatılar uçtu, yapılar yıkıldı. Yurt genelinde lodos nedeniyle birçok vatandaş yaralanırken can kayıplarının da olduğu açıkladı. Peki lodos ne kadar devam edecek? Fırtına ne zaman bitecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü merak edilen sorulara cevap verdi.
İstanbul ve İzmir'de büyük bir yıkıma neden olan lodos milyonlarca vatandaş tarafından merak konusu oldu. İnternet dünyasında "lodos ne zaman bitecek? Fırtına ne zaman bitecek?" sorularına cevap arandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara'nın batısından itibaren görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların biteceği tarih belli oldu.
İSTANBUL'DA FIRTINA NE ZAMAN BİTECEK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Pazartesi) Marmara'nın batısından itibaren görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerine kadar Marmara bölge genelinde, Salı (30.11.2021) günü sabah saatlerine kadar İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul için kuvvetli lodos uyarısında bulunmuştu. Bugün sabah saatlerinde kuvvetli lodos etkisini gösterdi.
Kadıköy'de Caddebostan Sahili'nde ve Bakırköy Sahili'nde dalgalar oluştu. Lodos nedeniyle dalgaların yüksekliği zaman zaman yaklaşık 3 metreye kadar ulaştı.
DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR
Dün yapılan açıklamada, 'Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yaptı. İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yarından itibaren fırtına etkili olması bekleniyor.' denildi.
Açıklamada, rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden kuvvetli ve tam fırtınanın 70-110 kilometre saat şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Meteoroloji, Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtına uyarısında bulundu. Öte yandan çarşamba gününden itibaren Anadolu'ya kar geliyor. Peki lodos fırtınası ne kadar etkili olacak? Kar ne zaman yağacak? Nerelere kar yağacak?
Gelişmeleri A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu'nun konuğu olan Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit değerlendirdi. .
Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit'in açıklamaları:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız uyarılardan sonra yurdun batı kesimlerinde şu anda fırtına etkili oluyor. İzmir'de yer yer 100 kilometre hıza ulaşan rüzgarlar oldu. Bu rüzgarlar bugün ve yarın da devam edecek. Özellikle Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de etkili olacak.
Salı ve Çarşamba günleri iç ve doğu bölgelerde lodosun kuvvetli olmasını bekliyoruz. Fırtına şeklinde esecek ulaşımda aksamalara karşı özellikle dikkatli olunması gerekiyor.
Salı gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'den başlayacak yağışların kara dönmesini bekliyoruz. Çarşamba günü Ankara başta olmak üzere İç Anadolu'nun kuzeybatısında Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı devam edecek.
Çarşamba geceden itibaren Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışlarının görülmesi bekleniyor.
Yağışlar ve lodos etki alanını artıracak. Bugün için Marmara ve Ege'de kuvvetli yağışlar bekliyoruz. Yarın Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de İç Anadolu'nun kuzeybatısında Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanak yağışlar göreceğiz.
Sel ve su baskınları riski var. Özellikle bu konuda dikkatli olunması gerekiyor. Bu yağışlar çarşamba ve perşembe günü ise Kuzey Doğu kesimlerde etkili olacak. Kuzey ve Doğu'daki yağışların özellikle perşembe günü kar şeklinde olacağını tahmin ediyoruz.
İstanbul'da bugün için hem kuvvetli sağanak yağış hem de kuvvetli rüzgar var. Ulaşımda aksamalar yaşanabilir. İstanbul'da yağışın yarın orta kuvvette olmasını bekliyoruz. Çarşamba günü yağış beklemiyoruz ama 10 dereceye varan sıcaklık düşüşü bekliyoruz.
Ankara'da bugün için kuvvetli lodos ile beraber 21 derece sıcaklık var ancak salı günü gök gürültü sağanak yağış var çarşamba günü ise kar yağışları olacak.
İzmir'de bugün ve yarın kuvvetli rüzgar ile birlikte gök gürültülü sağanak yağışları olacak. Çarşamba günü ise 15 derece yağışlar olacak. Özellikle İç Anadolu bölgesinde Çarşamba günü akşam saatlerinde ve Perşembe sabah saatlerinde lodosun etkisini yitirmesiyle beraber yağışlar kar yağışına dönecek. Perşembe sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı sıkıntı yaratabilir."
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
CUMARTESİ
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Milyonlarca kişi başvurup alabilecek! İŞKUR’dan yarım gün çalışan annelere 3.550 TL ödeme! Yarım çalışma-tam maaş imkanı!
- Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 bedelli askerlik yerleri ve sevk tarihi ne zaman belli olacak?
- Kasım ayı enflasyon açıklandı mı? 2021 Kasım ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?
- e-Kampüs giriş: 27-28 Kasım AÖF vize sınavı soruları ve cevapları sorgulama! 2021 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?
- İstanbul vapur seferleri iptal mi? 29 Kasım Eminönü-Beşiktaş-Kadıköy vapur seferleri iptal mi?
- İstanbul'da lodos kaç gün sürecek? İstanbul fırtına ne zaman bitecek? Meteoroloji son dakika açıklamaları
- İstanbul’da hortum mu çıktı? İstanbul hortum son dakika uyarısı var mı? (29 Kasım İstanbul hava durumu!)
- Murat Açıl kimdir, kaç yaşında? Sivas İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl kimdir?
- Masterchef Türkiye'nin aşıkları ortaya çıktı! Karşılıklı yemek yediler sosyal medyadan paylaştılar
- Serra Arıtürk kimdir, kaç yaşında? Kadir Doğulu Serra Arıtürk sevgili mi? Aşk üçgeni iddiası…
- Sigaraya zam gelecek mi? 29 Kasım JTI, BAT, Philip Morris güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?
- Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE Covid-19 izni son dakika cezaevi izni bitti mi? 6 ay uzatıldı mı?