Son dakika: Nurtaç Canan kanıyla kocasının adını yazmıştı! Cani koca Ragıp Canan'ın cezası belli oldu
Son dakika haberine göre Ragıp Canan, 4 Haziran 2020'de kendisinden boşanmak isteyen eşi Nurtaç Canan'a silahıyla 5 kez ateş ederek evden kaçmıştı. Nurtaç Canan ise yerde yaralı bir halde yatarken kendi kanıyla, “Annem, babam hakkınızı helal edin. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum” yazmıştı. Tutuklu yargılanan Ragıp Canan hakkında karar verildi.
Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Mahkeme heyeti Ragıp Canan'ın 9 yıl hapis cezasıyla cezalandırılırmasına hükmetti
DEHŞETİ YAŞATMIŞTI
Nurtaç Canan (46) ve Ragıp Canan (46), 23 yıl önce evlendi. Bir oğulları oldu. Ragıp Canan eşine evlilikleri boyunca şiddet uyguladı. Kafasında kavanoz kırdı. Yumruk atıp burnunu kırdı. Kaynar çayla yaktı. Şiddet mağduru kadın korkusundan şikâyetçi olamadı. Her seferinde ailesinin yanına kaçtı. Kocası akrabaları araya sokarak eşini her defasında ikna edip eve geri getirdi. Evlendiği ilk yıl şiddete dayanamayan Nurtaç Canan eşinden boşandı. Ancak Ragıp Canan onu tekrar evlenmeye razı etti. Pandemi sürecinde işyerlerini kapatan Nurtaç Canan eşine, "Ayrılmak istiyorum" dedi. Çılgına dönen Ragıp Canan, ocaktan aldığı çaydanlığı üzerine attı. Kadının boynu ve kolu yandı. Yine korkudan şikâyetçi olmadı.
Nurtaç Canan bu kez kararlıydı. Eşinden ayrılacak ve 22 yaşındaki oğluyla yeni bir yaşam kuracaktı. Eşyalarını toplamak için 4 Haziran'da İstanbul Zeytinburnu'ndaki eve gitti. Tam evden çıkarken elinde silahla içeri giren eşi, belden aşağısına defalarca kurşun sıktı. Vücuduna 5 kurşun isabet eden kadın, yere yığıldı. Ragıp Canan eşinin banka kartı ve telefonunu alarak kaçtı. Hareket edemeyen Nurtaç Canan, öleceğini düşünerek kendi kanıyla yere şu yazıyı yazdı: 'Annem babam hakkınızı helal edin. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum.'
OĞLU KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI
Ragıp Canan kaçtıktan sonra oğlunu arayıp "Anneni dövdüm, git bir bak" dedi. Annesinin yanına giden oğlu korkunç manzarayla karşılaştı. Hastaneye kaldırılan Nurtaç Canan'a bacağının kesilebileceği söylendi. Ameliyat başarılı geçti ve bacakları kesilmekten kurtuldu. Ancak Canan artık yürüyemediği gibi bacaklarını kıpırdatamıyor. Hâlâ yakalanamayan eşinin mesaj atarak ve akrabalarına araya sokarak barışmaya çalıştığını söyleyen Canan "O adam yarım bıraktığı işi tamamlamak istiyor" dedi.
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