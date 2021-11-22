Son dakika: Nurtaç Canan kanıyla kocasının adını yazmıştı! Cani koca Ragıp Canan’ın cezası belli oldu

DEHŞETİ YAŞATMIŞTI

Nurtaç Canan (46) ve Ragıp Canan (46), 23 yıl önce evlendi. Bir oğulları oldu. Ragıp Canan eşine evlilikleri boyunca şiddet uyguladı. Kafasında kavanoz kırdı. Yumruk atıp burnunu kırdı. Kaynar çayla yaktı. Şiddet mağduru kadın korkusundan şikâyetçi olamadı. Her seferinde ailesinin yanına kaçtı. Kocası akrabaları araya sokarak eşini her defasında ikna edip eve geri getirdi. Evlendiği ilk yıl şiddete dayanamayan Nurtaç Canan eşinden boşandı. Ancak Ragıp Canan onu tekrar evlenmeye razı etti. Pandemi sürecinde işyerlerini kapatan Nurtaç Canan eşine, "Ayrılmak istiyorum" dedi. Çılgına dönen Ragıp Canan, ocaktan aldığı çaydanlığı üzerine attı. Kadının boynu ve kolu yandı. Yine korkudan şikâyetçi olmadı.