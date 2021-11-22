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Zonguldak’ta kan donduran olay! Toprağa gömülü kafatası bulundu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 22.11.2021 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021
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Zonguldak’ta kan donduran olay! Toprağa gömülü kafatası bulundu

Zonguldak'ta 71 yaşındaki yaşlı adamın kayıp kafatası, cansız bedeninin hemen hemen 300 metre uzaklığında toprağa gömülü halde bulundu. Bulunan kafa otopsi işlemleri yapılmak üzere morga götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Perşembe beldesine bağlı Dursunlar köyünde yaşayan 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in cesedi geçen gün dağ yolunda bulunmuş başının bıçakla kesilerek olay yerinden taşındığı gün yüzüne çıktı.

Bütün gece nöbet tutan komandolarla beraber sabah saatlerinde arama faaliyetleri genişletildi.

300 METRE ÖTEDE BULUNDU

Devam eden arama çalışmalarında yaşlı adamın kesik başı, olay mahallinin yaklaşık 300 metre uzağında toprağa gömülü halde bulundu.

ÜZERİNİ YAPRAKLARLA KAPATMIŞ

Yaşlı adamın başını gömen şüphelinin elleriyle toprağı kazdığı ve kesik başı gömdükten sonra yapraklarla kapattığı ortaya çıktı.

MORGA GÖTÜRÜLDÜ

Olayın failiyle ilgili soruşturmayı derinleştiren Cumhuriyet Başsavcılığı çalışmalarını sürdürürken bulunan kayıp baş otopsi için morga götürüldü.
Öte yandan, durumu öğrenen köylüler de olay yerine gelerek meraklı gözlerle yapılan çalışmaları inceledi.

Toprağa gömülü kafatası bulundu TOPRAĞA GÖMÜLÜ KAFATASI BULUNDU

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