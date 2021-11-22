Avcılar’da koca cinayeti! İşte perde arkası: Seni nereden vurayım

SOSYAL MEDYADAN HİKAYESİNİ ANLATMIŞTI

Cinayet şüphelisi Merve Betül Akay'ın evde yemek yaparak sosyal medya hesabı üzerinden satış yaptığı, böylece oğlunun tedavi giderlerini karşılamaya çalıştığı ortaya çıktı. Sosyal medya hesabında yaptığı yemeklerin tanıtımını yaparken, birçok ünlü isme de ulaşan Akay'ın bir süre önce paylaştığı videoda oğlunun tedavisi için gereken 700 bin TL'yi bulan parayı toplayabilmesi için İstanbul Valiliği'nin kendisine izin verdiğini dile getirdi. Akay, asıl mesleğinin bilgisayar öğretmenliği olduğunu, oğlunun erken doğum sonucu dünyaya geldiğini, bir süre kuvözde kaldığı, ardından zihinsel ve bedensel engelli olduğu 'Lennox-Gastaut sendromu (LGS)' teşhisi konulduğu ayrıca beyninde sıvı toplandığını anlatmıştı.