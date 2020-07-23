Kanıyla not bırakmıştı! Eşi Nurtaç’a kurşun yağdıran Ragıp Canan’a  müebbet hapis istemi





Umarız kadına karşı yapılan bu tarz cana kast içeren cinayet girişimlerini bir nebze engellemek için bu cezaların caydırıcı olacağını düşünüyoruz. Dava sonunda da, sanığın bu cezayı alması için de çabalayacağız. Kadına yönelik her türlü şiddetin son vermesi en büyük amacımız" dedi.