23 Haziran 2021, Çarşamba
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Kanıyla kocasının adını yazmıştı! Nurtaç Canan davasında flaş gelişme

İstanbulda, eşi tarafından ayrılmak istediği için vurulan Nurtaç Canan, kanıyla yere "Annem babam hakkınızı helal edin. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum" yazmıştı. Eşinin en ağır cezayı almasını isteyen mağdur kadın, korkunç olaydan sonra ayrılık kararı aldı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.06.2021
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Kanıyla kocasının adını yazmıştı! Nurtaç Canan davasında flaş gelişme

23 yıllık evliliği boyunca Ragıp Canan'ın şiddetine maruz kalan Nurtaç Canan boşanmak istediği için eşi ile arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ragıp Canan, silahla eşine ateş ettikten sonra olay yerinden kaçmıştı. Hareket edemeyen Nurtaç Canan, öleceğini düşünerek kanıyla yere "Annem babam hakkınızı helal edin. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum" yazmıştı.

''BENİ ÖLDÜRME''

Nurtaç Canan o geceyi "Beni evin en köşedeki odasına sürükledi. Orada elimden tuttu. Ben de olacakları anlayıp çaresizce 'Yapma, bu evde yapma lütfen, beni öldürme' diye yalvardım. Üzerime tam 5 el ateş etti. Yere düştüğümde hala ateş etmeye devam ediyordu. Nereye ateş ettiğini göremiyordu. Daha sonra beni ölüme terk ederek evden çıktı. Ben de oraya kurşun yaralarından akan kanımla 'Anne, baba beni Ragıp vurdu, hakkınızı helal edin ama ben kurtuldum sakın üzülmeyin' yazdım. Ölümü bekliyordum artık.'' açıklamasında bulunmuştu.

TUTUKLANDI

Şüpheli Ragıp Canan'nın ifadesinin alınmasından sonra tutuklanması istemiyle Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Ragıp Canan'ın "kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan tutuklanmasına karar verilmişti.

BOŞANMA DAVASI AÇTI

Vücuduna 5 kurşun isabet eden Nurtaç Canan, verdiği yaşam mücadelesinin ardından İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Eşine boşanma davası açan mağdur kadın, bir an önce boşanmak istediğini dile getirdi.

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