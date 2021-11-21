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İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyon! 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.11.2021 Güncelleme Tarihi: 21.11.2021
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İstanbul’da organize suç örgütüne yönelik operasyon! ’Hanımağa’ lakaplı Güniz Akkuş yakalandı

Son dakika haberi... İstanbul'da bir organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 'Hanımağa' lakaplı Güniz A. ve Mustafa Kemal Y. yakalandı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin deşifre edilmesi, etkinlik alanlarının belirlenmesi ve aralarındaki yapının ortaya konulabilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında önceki gün operasyon düzenledi.

"Kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, mala zarar verme ve yağma" gibi olayları karıştığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda, örgütün elebaşılığını yaptığı belirlenen 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş ve yöneticilerinden Mustafa Kemal Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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