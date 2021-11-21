Esenyurt’ta kargocu oyunu! Kutuyu açan kuaför şoke oldu

"ÇÖPE 700 TL VERDİK"



Çöpe 700 lira verdiklerini söyleyen Zaman, "Geç saat olduğu için şirket bize hiçbir şekilde dönüş yapmadı. İkinci gün tekrar aradık. Böyle bir çalışanları olmadığını söylediler. Kamera kayıtlarını istediler. Kargo firmasının yetkilisi, gönderdikten sonra böyle bir çalışanlarının olmadığını söyledi. 700 lira gibi bir ücret verdik. İçinden sadece çöp unsurları çıktı. Kısacası çöpe 700 lira verdik. Bu durumla ilgili de gerekli yerlere şikayette bulunduk" şeklinde konuştu.