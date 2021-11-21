Esenyurt’ta kargocu oyunu! Kutuyu açan kuaför şoke oldu
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir kuaförün müdürü, sosyal medya sayfasından personelleri için 700 TL’lik kıyafet siparişi verdi. Ürünler, akşam saatlerinde dükkana geldi. Kutuyu kontrol etmeden parayı veren kuaför, paketi açtığında gözlerine inanamadı. Paketin içindekileri görünce deliye dönen esnaf kamera kayıtları ile birlikte soluğu karakolda aldı.
İddiaya göre, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Koza Mahallesi'ndeki kadın kuaförünün müdürü, 9 Kasım Salı günü kıyafet satışı yapılan sosyal medya sayfasından personelleri için kapıda ödeme şeklinde 700 TL değerinde pek çok siparişler verdi.
KUTUYU AÇINCA ŞOKE OLDU
Siparişi, 16 Kasım Salı günü akşam saatlerinde kimliği bilinmeyen bir kişi getirdi. Parasını alan kişi, daha sonra kayıplara karıştı. Kuaför çalışanları, açtıkları kargo paketinin içinde bez ve poşet buldu.
Yaşananların üzerine kuaförün güvenlik kamerası kaydını alan çalışanlar, görüntüleri SMS mesajı gelen kargo firmasının yetkililerine iletti.
KARGO FİRMASI SORUMLULUK ALMADI
Kargo firmasının yetkilisi ise paketi getiren kişinin çalışan olmadığını söyledi. Durum üzerine hem kargo firması hem de kuaför çalışanları güvenlik kamerası kayıtları ile beraber polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
HEPSİNİ TEK TEK ENGELLEDİ
Kuaför çalışanı Volkan Zaman, güvenlik kamerası kayıtlarını sipariş verdikleri sayfaya mesaj atarak, parayı geri istedi. Kıyafet satan sayfanın yöneticisi bir süre sonra kuaför çalışanlarını engelledi.
"İÇİNDE SADECE ÇÖP UNSURLARI VARDI"
Yaşananları anlatan kuaför çalışanı Volkan Zaman, "Genel müdürümüz, iş yerinde kullanmamız için sipariş verdi. Bir haftalık bir bekleme sürecimiz oldu. İnternetten üzerinden aldığımız için başka bir firma aracılığıyla geldi. Saat 18.00 sıralarında bir kişi geldi. Ödemesini nakit yaptığımız kargoyu, teslim etti. Kargoyu açtığımız da içinde sadece çöp unsurları vardı" dedi.
"ÇÖPE 700 TL VERDİK"
Çöpe 700 lira verdiklerini söyleyen Zaman, "Geç saat olduğu için şirket bize hiçbir şekilde dönüş yapmadı. İkinci gün tekrar aradık. Böyle bir çalışanları olmadığını söylediler. Kamera kayıtlarını istediler. Kargo firmasının yetkilisi, gönderdikten sonra böyle bir çalışanlarının olmadığını söyledi. 700 lira gibi bir ücret verdik. İçinden sadece çöp unsurları çıktı. Kısacası çöpe 700 lira verdik. Bu durumla ilgili de gerekli yerlere şikayette bulunduk" şeklinde konuştu.
Polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.
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