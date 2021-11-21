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Güniz Akkuş kimdir? Hanımağa Güniz Akkuş suçları nelerdir? Güniz Akkuş Sedat Peker’e ne dedi?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.11.2021
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Güniz Akkuş kimdir? Hanımağa Güniz Akkuş suçları nelerdir? Güniz Akkuş Sedat Peker’e ne dedi?

Hanımağa Güniz Akkuş kimdir, kaç yaşında, nereli? Güniz Akkuş suçları nelerdir? Suç örgütü lideri Sedat Peker’e söylediği sözlerle gündeme gelen Güniz Akkuş’un kim olduğu arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş’un yakalandığı öğrenildi. Organize bir suç örgütüne yapılan operasyonla yakalanan Akkuş’un adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Peki; Güniz Akkuş kimdir? Güniz Akkuş Sedat Peker’e ne dedi?

Güniz Akkuş kimdir? Hanımağa Güniz Akkuş kimdir, suçları nelerdir? Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş, organize bir suç örgütüne yapılan operasyonla yakalandı. Düzenlenen operasyonun ardından yakalanan Güniz Akkuş, suç örgütü lideri Sedat Peker'e söylediği sözlerle gündeme gelmişti. Akkuş sosyal medyadan paylaştığı videoda Peker'i tehdit etmişti.

’Hanımağa’ lakaplı Güniz Akkuş yakalandı 'HANIMAĞA' LAKAPLI GÜNİZ AKKUŞ YAKALANDI

GÜNİZ AKKUŞ YAKALANDI!

İstanbul'da bir organize suç örgütüne yönelik operasyonda 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş ve Mustafa Kemal Y. yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin deşifre edilmesi, etkinlik alanlarının belirlenmesi ve aralarındaki yapının ortaya konulabilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında önceki gün operasyon düzenledi.

"Kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, mala zarar verme ve yağma" gibi olayları karıştığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda, örgütün elebaşılığını yaptığı belirlenen 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş ve yöneticilerinden Mustafa Kemal Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

GÜNİZ AKKUŞ KİMDİR?

Çetecilikten yargılanan ve polislik mesleğinden ihraç edilen hanımağa lakaplı Güniz Akkuş, 3 yıl hapis cezası almış ve cezasını çektikten sonra tahliye olmuştur. Hakkında verilen bilgilere göre polislik mesleğinden atılan Güniz Akkuş, sabıkalı kişilerden oluşturduğu bir çeteyle eğlence mekanlarını haraca bağladığı söyleniyor.

Polislikten ihraç edilen Akkuş, artık kendi mesleğiyle anılacağını söyleyerek birçok lideri gözdağı verip kendi örgütünü kurmuştur. Daha sonra oluşturduğu bu çete ile haraca bağladığı eğlence mekanlarını basan ve 1 kişiyi yaralamakla suçlanan Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş, 3 yıl hapis cezası almış ve cezasını çektikten sonre tahliye olmuştur.

Türkiye gündeminde bomba etkisi yaratan Reina eğlence mekanına yapılan silahlı baskının da Hanımağa ve çetesi tarafından yapıldığı biliniyor.

GÜNİZ AKKUŞ SEDAT PEKER'E NE DEDİ?

Bana bak Sedat, sana 10 gün müddet veriyorum. Delikanlı gibi karşıma çık. Yoksa gerçek vatan sevdalıları kardeşim bir gece ansızın senin ziyaretine gelecek.

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