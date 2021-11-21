Bir anda kan kusup yere yığıldı! Görenler yolunu değiştirdi

Ardından bir süre kan kusup kaldırıma oturdu ve yere yığıldı. Olayı gören cami imamı ve vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Çolak kurtarılamadı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.