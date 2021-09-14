Güniz Akkuş’un sosyal medya savaşına 28 yıl hapis
Sosyal medya hesabı üzerinden birbirlerine adeta savaş açan, içlerinde “Hanımağa” olarak tanınan Güniz Akkuş’un da olduğu 4 şahıs ile ilgili 28 yıla kadar hapis cezası istendi.
Sosyal medya hesabından videolar paylaşıp birbirlerine adeta savaş açan, açık bir şekilde ölümle tehdit etmekten de geri durmayan çetenin 'sanal kavgası'nda savcılıktan karar çıktı.
İçlerinde "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş'un da olduğu 4 şahıs için 28 seneye kadar hapis cezası istedi.
SAVCILIK SAVAŞA SON NOKTAYI KOYDU
Sosyal medyada suç örgütü liderlerinin lehine, aleyhine anlaşmazlığa düşen iki grupla ilgili savcılığın tespitleri ise oldukça dikkat çekici. Savcılık, "Suça tahrik edici ifadeler kullandılar. Toplumda infiale sebebiyet verebilirler. Güvenlik güçlerine ve adalet sistemine olan güven duygularının azalmasına sebep olabilecek eylemler gerçekleştirebilir" diyerek sosyal medya savaşına noktayı 'suç işlemeye alenen tahrik etme', 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından dava açarak koydu.
Sanal dünyada cereyan edip, gerçek hayata sirayet eden olaylar zinciri geçen yıl Mayıs ayında yaşandı. Bir süredir anlaşmazlık yaşayan 2 grup sosyal medyada birbirine saldırdı. Videolar çekip birbirlerini hedef gösterdi. Sosyal medya hesaplarından paylaştıkları ölüm tehdidi içeren videoları da emniyetin radarına girdi.
GÜNİZ AKKUŞ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) İstanbul merkezli 6 şehirde operasyon düzenledi. İçlerinde "Hanımağa" lakaplı olarak bilinen, polislikten atıldıktan sonra çete kurup eğlence mekanlarını haraca bağladığı iddiasıyla mahkum olan Güniz Akkuş'un da bulunduğu birçok isim gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda çok sayıda silah, mermi gibi suç eşyası ele geçirildi. Dijital materyallere de el konuldu. Savcılık da yaptığı araştırmaların ardından soruşturmasını tamamladı. Savcılık iddianamesinde şüpheliler Güniz Akkuş, Cenk ve kardeşi Zafer Çelik ile Murat Akkuş'un sosyal medyada paylaştığı videolara tek tek yer verdi. Yayınladıkları videolarda saniye saniye nasıl birbirlerini hedef gösterip, ölümle tehdit ettiklerini anlattı. Dahası savcılık şüphelilerin karşıt görüşlü suç örgütü liderleri lehine ve aleyhine videolar paylaşıp birbirlerini tehdit ettikleri gibi suça tahrik edici ifadeler kullandıklarını belirledi. Video içeriklerinin toplumda infiale sebebiyet verebileceğini aktaran savcılık, güvenlik güçlerine ve adalet sistemine olan güven duygularının azalmasına sebep olabilecek eylemler gerçekleştirebileceklerinin de altını çizdi.
"YANIMDA KİM ÇIKARSA O DA VURULACAK"
Şüphelilerin paylaştığı videolardaki suça konu, kan donduran sözlere de iddianamede yer verildi. Öyle ki şüpheliler birbirlerine "Bundan sonra herkes ayağını denk alsın", "Yanımda kim çıkarsa o da vurulacak", "Bakalım kim kimi vuracak", "Seni bitireceğim kim kimi bitirirse", "Kim karşıma denk gelirse vurursam ben ceza da yatmam" gibi tehditler savurduğu da gözler önüne serildi.
28 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR
Savcılık, sosyal medya üzerinden birbirlerini alenen adeta 'racon' kesen şüphelilerden aralarında 'hanımağa' olarak tanınan Güniz Akkuş'un da bulunduğu 4 kişiye dava açtı. Sanıklar 'suç işlemeye alenen tahrik etme', halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından 28 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.
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