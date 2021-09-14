Güniz Akkuş’un sosyal medya savaşına 28 yıl hapis

GÜNİZ AKKUŞ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) İstanbul merkezli 6 şehirde operasyon düzenledi. İçlerinde "Hanımağa" lakaplı olarak bilinen, polislikten atıldıktan sonra çete kurup eğlence mekanlarını haraca bağladığı iddiasıyla mahkum olan Güniz Akkuş'un da bulunduğu birçok isim gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda çok sayıda silah, mermi gibi suç eşyası ele geçirildi. Dijital materyallere de el konuldu. Savcılık da yaptığı araştırmaların ardından soruşturmasını tamamladı. Savcılık iddianamesinde şüpheliler Güniz Akkuş, Cenk ve kardeşi Zafer Çelik ile Murat Akkuş'un sosyal medyada paylaştığı videolara tek tek yer verdi. Yayınladıkları videolarda saniye saniye nasıl birbirlerini hedef gösterip, ölümle tehdit ettiklerini anlattı. Dahası savcılık şüphelilerin karşıt görüşlü suç örgütü liderleri lehine ve aleyhine videolar paylaşıp birbirlerini tehdit ettikleri gibi suça tahrik edici ifadeler kullandıklarını belirledi. Video içeriklerinin toplumda infiale sebebiyet verebileceğini aktaran savcılık, güvenlik güçlerine ve adalet sistemine olan güven duygularının azalmasına sebep olabilecek eylemler gerçekleştirebileceklerinin de altını çizdi.