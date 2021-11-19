Ay tutulmasında okunacak dua ve zikirler! Ay tutulması: Küsuf ve Husuf namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

Küsuf ve Husuf namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Bugün gökyüzünde son 6 asrın en uzun Ay tutulması yaşanacak. Güneş ve Ay tutulmalarında ön plana çıkan Küsuf ve Husuf namazı bugün de en çok aranılanlar arasında yer aldı. Ay tutulmasında okunacak dua ve zikirlerin neler olduğunu merak eden vatandaşlar bir yandan da kılınacak namazları araştırıyor. Peki, ay tutulmasında Küsuf ve Husuf namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte cevaplar...

İslam peygamberi Hz. Muhammed (SAV), oğlu İbrahim'in vefatı üzerine güneş tutulması ile ilgili hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır: "Ay ve güneş Allah'ın varlığını ve kudretini gösteren alametlerdir. Bunlar hiç kimsenin ölümünden veya yaşamasından/doğmasından dolayı tutulmazlar. Ay veya güneş tutulmasını gördüğünüz zaman, açılıncaya kadar namaz kılın, dua edin." (Buhari, Küsuf, 1, 15).