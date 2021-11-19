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Tokat’ta ayı saldırısına uğrayan vatandaş güreşerek kurtuldu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 19.11.2021 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021
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Tokat’ta ayı saldırısına uğrayan vatandaş güreşerek kurtuldu

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde çiftçilikle uğraşan Şenel Yıldız, ahıra giderken ayı saldırına maruz kaldı. Yıldız, ayının saldırısından yaralı bir şekilde kurtulurken vücudunun birçok yerine dikiş atıldı.

Tokat Reşadiye'ye bağlı Bostanlı köyünde ikamet eden evli ve iki çocuk sahibi Şenel Yıldız (41) akşam saatlerinde ahıra giderken ayı ile karşı karşıya kaldı. Aniden ayının saldırması üzerine neye uğradığını şaşıran Yıldız, kendini kurtarmak için oldukça çaba sarf etti.

KÖYLÜLER İMDADINA YETİŞTİ

Kolları ve bacaklarından yaralanan Yıldız'ın feryatlarına köylüler yetişti. Vatandaşlar tarafından bir otomobille Reşadiye Devlet Hastanesine götürülen Yıldız, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

PEK ÇOK DİKİŞ ATILDI

Ayının ısırması ve pençe atması sonucu kollarında ve bacaklarında derin yaralar oluşan şahsa dikiş atıldı.

"CESARETİM SAYESİNDE YAŞIYORUM"

Hayati tehlikesi bulunmayan Yıldız, yaşadığı olayı dile getirdi. Elma ağaçlarının olduğu bahçeye çıktığında ayı ile karşılaştığını belirten Yıldız, "Bahçeden bir hışırtı geldi, döndüğümde ayı bana doğru geliyordu. Önce bacaklarımdan tutarak pençe attı. O arada ben ayıya sarıldım, güreş yaptık. Yer meyilli olduğu için ayıyı kaldırıp atınca, ayı çekip gitti. Ölümle burun buruna geldim. Cesaretim sayesinde yaşıyorum. Çünkü ayı bayağı büyüktü" dedi.

"BACAĞIMI BIRAKMADI BEN ONU BIRAKMADIM"

Ayıların yiyecek bulamadığı için yerleşim yerlerine kadar indiğini belirten Yıldız, "Ayılar bu aylarda ağaçlardan dökülen meyvelere geliyor. O nedenle bahçede bir anda karşılaştık. Bacağımı bırakmadı, ben onu bırakmadım. Verilmiş sadakamız varmış" diye konuştu.

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