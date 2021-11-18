19 Kasım ay tutulması saat kaçta başlayacak? Ay tutulması Türkiye’den izlenebilecek mi? Ay tutulması etkileri…

NASA`nın açıklamasına göre tutulma, 50 ABD eyaleti, Kanada ve Meksika`nın yanı sıra Güney Amerika, Polinezya, Avustralya ve Çin`in bazı bölgelerinden görülebilecek.

Ay, tutulma sırasında Dünya`dan en uzak noktasında olacak, yörüngesini yavaşlatacak.

Tutulma esnasında Ay'ın Dünya etrafındaki yörüngesi ile Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesinin arasındaki açı nedeniyle Ay, Dünya'nın tam gölge konisine girmeyebiliyor. Bu durum ise Parçalı Ay tutulması olarak isimlendiriliyor.

Etkinlik gece yarısından kısa bir süre sonra başlayacak ve bir güneş tutulmasından farklı olarak, fenomeni görmek için kimsenin özel bir gözlüğe ihtiyacı olmayacak.