19 Kasım ay tutulması saat kaçta başlayacak? Ay tutulması Türkiye’den izlenebilecek mi? Ay tutulması etkileri…
19 Kasım ay tutulması saat kaçta başlayacak? Ay tutulması Türkiye’den izlenebilecek mi? Ay tutulması etkileri merak edilen konulardan birisi oldu. Astronomide meydana gelen birçok olay insanlara görsel bir şölen yaratıyor. 19 Kasım’da meydana gelecek yılın son ay tutulması için meraklı bekleyiş başladı. Son 580 yılın en uzun ay tutulmasının birkaç saat sürmesi bekleniyor. Peki; 19 Kasım ay tutulması saat kaçta başlayacak? Ay tutulması Türkiye’den izlenebilecek mi?
Ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? 19 Kasım ay tutulması saat kaçta başlayacak? Ay tutulması etkileri nelerdir? 19 Kasım'da meydana gelecek ay tutulması yüzyılların en uzunu olma özelliği taşıyor. Bir önceki en uzun kısmi tutulma 2018`de gerçekleşmiş ve iki saatten az sürmüştü. Bu uzun parçalı ay tutulmasının 3 saatten fazla sürmesi öngörülüyor. Tutulmayı izlemek isteyenler ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? 19 Kasım ay tutulması saat kaçta başlayacak sorularının cevabını araştırıyor.
19 KASIM AY TUTULMASI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Dünya 19 Kasım`da son yüzyılın en uzun Tam Ay tutulması ve son 580 yılın en uzun Parçalı Ay tutulmasına tanık olacak.
Bir önceki en uzun kısmi tutulma 2018`de gerçekleşti ve iki saatten az sürdü.
Ay`ın yüzde 97`sinin Dünya`nın gölgesinde kalacağı tutulma 3 saat, 28 dakika ve 23 saniye sürecek.
NASA`nın açıklamasına göre tutulma, 50 ABD eyaleti, Kanada ve Meksika`nın yanı sıra Güney Amerika, Polinezya, Avustralya ve Çin`in bazı bölgelerinden görülebilecek.
Ay, tutulma sırasında Dünya`dan en uzak noktasında olacak, yörüngesini yavaşlatacak.
Tutulma esnasında Ay'ın Dünya etrafındaki yörüngesi ile Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesinin arasındaki açı nedeniyle Ay, Dünya'nın tam gölge konisine girmeyebiliyor. Bu durum ise Parçalı Ay tutulması olarak isimlendiriliyor.
Etkinlik gece yarısından kısa bir süre sonra başlayacak ve bir güneş tutulmasından farklı olarak, fenomeni görmek için kimsenin özel bir gözlüğe ihtiyacı olmayacak.
Tutulma meydana geldiğinde, ay kırmızımsı bir renk alacak ve gerçek ayın yalnızca bir şeridi görünecek.
Bir sonraki ay tutulması Mayıs 2022`ye kadar gerçekleşmeyecek.
AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?
Ay tutulması Türkiye`den izlenemeyecek.
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