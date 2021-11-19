Son dakika... Rüşvetçi icra memurlarına operasyon: 33 gözaltı
Ankara'da haczettikleri eşyaları rüşvet karşılığında anlaştıkları depolara göndererek haksız kazanç elde ettiği tespit edilen icra memurlarının da aralarında bulunduğu 33 kişiye yönelik operasyon gerçekleşti. Ankara Gasp Büro Amirliği’nde ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, Ankara İcra Müdürlüklerinde görevli icra memurlarının haciz işlemlerinde rüşvet aldığı ve yediemin deposu işletmeleri ile anlaştıkları yönünde gelen ihbar üzerine çalışma başlattı.
Gasp Büro Amirliği ekipleri 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu icra memurlarında aralarında bulunduğu 33 kişiyi tespit etti.
İcra memurlarının bazı yediemin deposu işletmeleri ile anlaştığını belirledi. Haciz işlemleri sırasında muhafaza altına alınan eşyaları anlaşmalı oldukları yediemin depolarına yollandıkları ortaya çıktı.
Bunu karşılığında ise icra memurlarının rüşvet aldığı ve muhafaza altında olması gereken hacze konu eşyaları yediemin depolarından usulsüz olarak temin ederek menfaat sağladıkları tespit edildi.
Ankara Gasp Büro Amirliği ekipleri eş zamanlı operasyon düzenleyerek 33 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 4 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, ve kesici alet ele geçirildi. Ankara emniyetinde ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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