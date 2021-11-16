Son dakika: Türk edebiyatının efsanesi Sezai Karakoç hayata veda etti | Sezai Karakoç kimdir?

Usta şairin vefat haberini Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın duyurdu. Kalın paylaşımında, ''Diriliş şairi Üstad Sezai Karakoç rahmet-i Rahman'a kavuştu. Örnek bir hayat, sağlam bir fikir örgüsü ve büyük bir edebî miras bıraktı geride. Mevla mekanını cennet, makamını âli, ruhunu şâd eylesin.'' ifadelerini kullandı.

A Haber ekranlarında canlı yayına bağlanan Prof. Dr. Bekir Karlığa, ''Cümlemizin başı sağ olsun. Memleketimizin ve İslam dünyamızın. İslam dünyası büyük bir düşünürünü kaybetti. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah. Ben Sezai Bey'i 1968'de tanıdım daha evvel de yazılarını okumuştum. Nuri Pakdil gibi Erdem Bayazıt gibi değerli ağabeylerimizle konuştuğumuzda kendisinden muhakkak bahsederlerdi. Kendisi tam bir entelektüeldi. Her daim kültüre, bilgiye daha doğrusu hikmete susamış bir insandı. Gerçekten büyük bir kayıp ülkemiz için. Türkçenin usta şairlerinden birisiydi, yenilikçiydi.'' sözleriyle Sezai Karakoç'u anlattı.