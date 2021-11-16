Son dakika: Türk edebiyatının efsanesi Sezai Karakoç hayata veda etti | Sezai Karakoç kimdir?
Son dakika haberleri... Türk edebiyatının efsane isimlerinden Sezai Karakoç hayatını kaybetti. Monna Rosa ve Sürgün Ülkesinden Başkentler Başkentine şiirlerini Türk edebiyatına kazandıran diriliş şairi 88 yaşında yaşamını yitirdi.
Türkiye'nin değerli münevverlerinden olan Sezai Karakoç, hayatını İslama hizmete adamıştı. Karakoç, ''Diriliş Neslinin Amentüsü'' kitabıyla milyonların hayatına doğrudan girmişti.
Usta şairin vefat haberini Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın duyurdu. Kalın paylaşımında, ''Diriliş şairi Üstad Sezai Karakoç rahmet-i Rahman'a kavuştu. Örnek bir hayat, sağlam bir fikir örgüsü ve büyük bir edebî miras bıraktı geride. Mevla mekanını cennet, makamını âli, ruhunu şâd eylesin.'' ifadelerini kullandı.
A Haber ekranlarında canlı yayına bağlanan Prof. Dr. Bekir Karlığa, ''Cümlemizin başı sağ olsun. Memleketimizin ve İslam dünyamızın. İslam dünyası büyük bir düşünürünü kaybetti. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah. Ben Sezai Bey'i 1968'de tanıdım daha evvel de yazılarını okumuştum. Nuri Pakdil gibi Erdem Bayazıt gibi değerli ağabeylerimizle konuştuğumuzda kendisinden muhakkak bahsederlerdi. Kendisi tam bir entelektüeldi. Her daim kültüre, bilgiye daha doğrusu hikmete susamış bir insandı. Gerçekten büyük bir kayıp ülkemiz için. Türkçenin usta şairlerinden birisiydi, yenilikçiydi.'' sözleriyle Sezai Karakoç'u anlattı.
SEZAİ KARAKOÇ KİMDİR?
Sezai Karakoç 1933 Diyarbakır Ergani doğumlu Türk şair, yazar ve siyasetçidir. Pek çok eseri ve şiiri bulunmaktadır.
22 Ocak 1933 doğumlu olan Sezai Karakoç Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde doğmuştur. Çocukluğu doğduğu ilçe olan Ergani'de geçmiştir. Eğitimine de Ergani ilçesinde başlayan Sezai Karakoç 1944 yılında ilkokul eğitimini tamamladı. Ortaokula Maraş ortaokulunda başlayan Sezai Karakoç burada parasız ve yatılı okumuştur. Lise eğitimi için Gaziantep'e giden Sezai Karakoç, Gaziantep lisesinden 1950 yılında mezun olmuştur. Lise öğrenim boyunca Felsefe dersine ilgi duydu ve Felsefe okumaya karar verdi. Sezai Karakoç üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. Babası onun ilahiyat fakültesinden mezun olmasını istiyordu. İmkanlar doğrultusunda eğitimine devam etmek için tercih etmesi gereken yatılı olan tek bölüm Siyasal bilgiler fakültesi idi. Üniversite sınavlarına hazırlanırken kazanamama ihtimalini de göz önüne alarak her ihtimale karşı Felsefe bölümüne kayıt yaptırdı.
Sınav sonuçları açıklanınca Siyasal bilgiler fakültesini kazanmıştı. Ankara üniversitesi siyasal bilgiler fakültesine başladı. 1955 yılında üniversite eğitimini tamamlayarak mezun olmuştur. Siyasal bilgiler fakültesinin mali şubesinden mezun oldu. Daha sonra zorunlu hizmet neticesinde Maliye Bakanlığı bünyesinde dış tediyeler muvazenesi bölümünde çalışmaya başladı. Ardından maliye müfettişi olmaya karar veren Sezai Karakoç, müfettişlik sınavına girdi. Sınavı kazanarak müfettiş yardımcısı olarak görevine başladı. Sezai Karakoç Anadolu'yu çok seviyordu.
SEZAİ KARAKOÇ'UN ESERLERİ
- Diriliş Neslinin Amentüsü
- İslam'ın Dirilişi
- Mevlana
- Yitik Cennet
- İnsanlığın Dirilişi
- Kıyamet Aşisi
- Yunus Emre
- Leyla İle Mecnun
- Diriliş Muştusu
- İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü
- Ayin Çeşmeler
- Varolma Savaşı
- Günlük Yazılar 3 ( Sur )
- Çağ ve İlham Sevgi Devrimi
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