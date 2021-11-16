Zeytinburnu'nda dehşet anları! İtfaiye alevlerin arasında kalan ailenin imdadına yetişti
YAŞAM DHA
İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde 5 katlı binanın üçüncü katındaki evde çıkan yangında bir aile alevlerin arasında kaldı. Aile, itfaiye ekiplerince alevlerin arasından kurtarılırken yangında iki şahıs dumandan etkilendi.
Zeytinburnu Telsiz Mahallesi Sülün Sokak'ta yer alan beş katlı binanın üçüncü katındaki evde, daha tespit edilemeyen bir sebepten yangın çıktı.
AİLENİN FERYADINA İFTAİYE YETİŞTİ
Aralarında çocukların da bulunduğu aile, dairede mahsur kaldı.
Dumanı görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla evde mahsur kalanlar kurtarıldı.
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