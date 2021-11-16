Adana’da babasını satırla öldüren zanlıdan ilginç savunma: Oyun oynadık

"BEN SADECE OYUN OYNUYORDUM"

Emniyetteki işlemleri tamamlanan katil zanlısı Sefa Kürçe, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Birimi'ne götürüldü. Kürçe, adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilere, "Babamı ben öldürmedim. Zaten ölmüştü. Boyu 1 metreydi ve buz gibi olmuştu. Babama bir satır vurdum, kendime de bıçak vurdum. Ben sadece oyun oynuyordum. Babamla 'Ölek, gidek, geri gelek' oyunu oynadık" dedi.

Adliyeye sevk edilen Sefa Kürçe, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.