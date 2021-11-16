Adana’da babasını satırla öldüren zanlıdan ilginç savunma: Oyun oynadık
Adana’nın Seyhan ilçesinde satırla babasını katleden sanık tutuklandı. Zanlı babasını öldürmediğini iddia ederek, “ölek, gidek, geri gelek oyunu oynadık” diye konuştu.
Olay, 14 Kasım'da saat 09.30 sularında Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndek bulunan apartman dairesinde yaşandı.
BABASINI BAŞINDAN VE BOYNUNDAN YARALADI
Kuzenini bıçakladığı için cezaevine giren Sefa Kürçe (39) bir süre önce cezaevinden izinli çıktı ve babası Cabbar Kürçe (64) ile yaşamaya başladı. 14 Kasım Pazar günü de banyoya giren babasının yanına satırla gelen Kürçe babasına saldırdı.
Cabbar Kürçe, oğlunun satır darbeleriyle başından ve boynundan ağır yaralanırken, eşinin kanlar içerisinde yerde yattığını gören Mühibe Kürçe evden kaçarak durumu polise bildirdi.
TESLİM OLDU
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Cabbar Kürçe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Katil zanlısı Sefa Kürçe ise olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu. Bu sırada Cabbar Kürçe'nin yakınları gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Cabbar Kürçe'nin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından yakınları tarafından alınıp, toprağa verildi.
"BEN SADECE OYUN OYNUYORDUM"
Emniyetteki işlemleri tamamlanan katil zanlısı Sefa Kürçe, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Birimi'ne götürüldü. Kürçe, adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilere, "Babamı ben öldürmedim. Zaten ölmüştü. Boyu 1 metreydi ve buz gibi olmuştu. Babama bir satır vurdum, kendime de bıçak vurdum. Ben sadece oyun oynuyordum. Babamla 'Ölek, gidek, geri gelek' oyunu oynadık" dedi.
Adliyeye sevk edilen Sefa Kürçe, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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