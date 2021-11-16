'Tıp mezunuyum' deyip olay çıkardı! Bekçinin parmaklarını kırdı
Diyarbakır’da, O.G., kimlik soran bekçileri tehdit edip direndi. Çıkan arbedede bir bekçinin sağ el parmağını kıran O.G., "“Ben tıp mezunuyum, sen ne mezunusun? Şimdi emniyet müdürünü arayacağım ve hepinizin yerini değiştireceğim." dedi. O.G., bölgeye gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olay, Yenişehir ilçesi Ofis semtinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli çarşı mahalle bekçileri, devriye görevi yaptıkları sırada hareketlerinden şüphelendiği O.G., isimli şüpheliyi durdurdu. Kimlik isteyen bekçilere O.G., "Ben tıp mezunuyum, sen ne mezunusun? Şimdi emniyet müdürünü arayacağım ve hepinizin yerini değiştireceğim.
Bana polis çağırın" dedi. Bölgeye polis çağıran bekçiler, O.G.'nin kimlik bilgileri ile yaptıkları sorgulamada askerlik yoklama kaçağı olduğunu tespit etti. Tutanak tutan bekçiler O.G.'ye imza atması gerektiğini söyledi. O.G., imza atmayacağını bildirdi. Bu sırada toplanan kalabalık arasına doğru gitmek isteyen O.G., bekçiler tarafından durduruldu. Yaşanan arbedede O.G., bekçilerden birinin sağ el parmağını kırdı. Bekçi, gelen ekipler tarafından hastaneye götürüldü. Sağ el parmağı alçıya alınan bekçiye 10 gün iş göremez raporu verildi. Şüpheli O.G., ise bölgeye gelen polisler tarafından gözaltına alındı.
Öte yandan karakolda yapılan detaylı incelemede tıp fakültesi mezunu olduğunu belirten O.G.'nin yalan söylediği ortaya çıktı. O.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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