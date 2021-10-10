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Satırla hayatının şokunu yaşatan erkek arkadaşı için kendini yerden yere vurdu

Hatay'da tavla oynayan 5 kişinin gözü önünde, kız arkadaşı Elif D.'yi (17) satırla darbettiği suçlamasıyla gözaltına alınan Oğuzhan K. (24) adliyeye sevk edildi. Erkek arkadaşından şikayetçi olmayan Elif D.'yi, sevk sırasında Oğuzhan K.'ye sarılmak isterken polis engelledi. Oğuzhan K.'nin tutuksuz yargılanması için hakimle görüşmek istediğini söyleyen Elif D., adliyeye alınmayınca kendini yerden yere attı.

Giriş Tarihi: 10.10.2021 15:44 Güncelleme Tarihi: 10.10.2021 15:58
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Satırla hayatının şokunu yaşatan erkek arkadaşı için kendini yerden yere vurdu

Hatay'da tavla oynayan 5 kişinin gözü önünde, kız arkadaşı elif d.'yi (17) satırla darbettiği suçlamasıyla gözaltına alınan oğuzhan k. (24) adliyeye sevk edildi.

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Satırla hayatının şokunu yaşatan erkek arkadaşı için kendini yerden yere vurdu

Erkek arkadaşından şikayetçi olmayan Elif D.'yi, sevk sırasında Oğuzhan K.'ye sarılmak isterken polis engelledi. Oğuzhan K.'nin tutuksuz yargılanması için hakimle görüşmek istediğini söyleyen Elif D., adliyeye alınmayınca kendini yerden yere attı.

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Satırla hayatının şokunu yaşatan erkek arkadaşı için kendini yerden yere vurdu

Olay, 8 Ekim günü saat 16.00 sıralarında, Antakya ilçesinde meydana geldi. Kendisini satırla kovalayan erkek arkadaşı Oğuzhan K.'den kaçan Elif D., bir dükkanın önünde tavla oynayan 5 kişinin yanına sığınıp yardım istedi.

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Satırla hayatının şokunu yaşatan erkek arkadaşı için kendini yerden yere vurdu

Bu sırada sesleri duymalarına rağmen yerinden kalkmayan, oyuna devam eden kişiler, satırlı saldırgan karşısında oturmaya devam etti. Oğuzhan K., 5 kişinin gözü önünde genç kıza defalarca vurdu. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.

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Satırla hayatının şokunu yaşatan erkek arkadaşı için kendini yerden yere vurdu

Hatay Valiliği, tepki çeken görüntülerle ilgili açıklamada bulundu. Oğuzhan K.'nin yakalandığı, yaralı Elif D.'nin de hayati tehlikesinin olmadığı belirtilen açıklamada, "Sosyal medyada görüntüleri paylaşılan kadına şiddet olayı ile ilgili, Valiliğimizce yapılan araştırmalar neticesinde olayın 08.10.2021 saat 16.00 sıralarında Antakya ilçemizde gerçekleştiği, şüphelinin emniyet birimlerimizin çalışmaları sonucunda yakalandığı, şiddete maruz kalan vatandaşımızın hayati tehlikesi olmadığı anlaşılmıştır.