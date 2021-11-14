Her detayını tek tek planladılar! Antalya’da cep telefonu ve cüzdan hırsızları kamerada

Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 35. Sokak'ta geçen gün yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Seyit Can Karatepe otomobil ile sokak üzerindeki bir matbaaya gitti. Karatepe, araçtan indikten sonra otomobilin kapısını kilitlemeyi unuttu. Bu esnada sokaktaki dört hırsız, aracın kapılarının kilitlenmediğini görerek kolları sıvadı. Gençlerden ikisi aracın sahibinin kuruyemiş dükkanında çalışan genç olduğunu düşünerek alışveriş maksadı ile onu oyalarken, öteki iki genç ise aracın içerisine girmek için sağa sola bakarak gözetleme yaptı.