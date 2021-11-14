Boşanmayı hazmedemedi! Üsküdar’da sokak ortasında kurşun yağmuru

"İNSANLAR TELAŞ OLDU YOL KAPATILDI"

Yaşanan olayı gören çevre esnafından Rasim Ünlü, "Burada çalışıyorken peş peşe silah sesleri duydum. Köprü üzerine doğru baktığımda kalabalık gördüm. İnsanlar toplanmıştı. Söylenene göre, adam eski eşini vurmuş. İnsanlar telaş oldu, yol kapatıldı. Polis ve sağlıkçılar geldi. Kadın hastaneye götürüldü. Kadının sağlık durumu iyi olduğu söylendi. Umarım bu tarz şeyler bir daha yaşanmaz. Şiddete karşıyız" diye konuştu.

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