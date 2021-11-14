Boşanmayı hazmedemedi! Üsküdar’da sokak ortasında kurşun yağmuru
İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bir kadın sözlü atışma yaşadığı boşandığı eşi tarafından sokak ortasında kurşun yağmuruna tutuldu. Mermilerin hedefi olan 3 çocuk annesi kadın hastaneye kaldırıldı.
Olay, geçen gün öğle sularında Üsküdar Ünalan Mahallesi Göztepe Köprüsü üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Muharrem Gürdeğin bir sene önce boşandığı eşi Fikrinaz Gürdeğin ile beraber bindikleri minibüsten indikleri esnada aralarında sözlü tartışma yaşandı.
KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI
Kavganın büyümesi üzerine Muharrem Gürdeğin yanında taşıdığı silahla 3 çocuğunun annesi Fikrinaz G'ye 3 el ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Fikrinaz Gürdeğin kanlar içerisinde yere yığıldı.
Yaşanan olay sonrası eş Gürdeğin olay yerinden hızla uzaklaşırken çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bacaklarından yaralanan kadını hastaneye kaldırdı.
ZANLI YAKALANDI
Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan şüpheli şahsı yakalayarak emniyete götürdü.
Öte yandan hastaneye kaldırılan genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
"İNSANLAR TELAŞ OLDU YOL KAPATILDI"
Yaşanan olayı gören çevre esnafından Rasim Ünlü, "Burada çalışıyorken peş peşe silah sesleri duydum. Köprü üzerine doğru baktığımda kalabalık gördüm. İnsanlar toplanmıştı. Söylenene göre, adam eski eşini vurmuş. İnsanlar telaş oldu, yol kapatıldı. Polis ve sağlıkçılar geldi. Kadın hastaneye götürüldü. Kadının sağlık durumu iyi olduğu söylendi. Umarım bu tarz şeyler bir daha yaşanmaz. Şiddete karşıyız" diye konuştu.
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