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İBB'nin taksi projesine taksicilerden tepki! İBB’nin yeni taksi sistemi nasıl olacak?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 28.10.2021 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021
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İBB’nin taksi projesine taksicilerden tepki! İBB’nin yeni taksi sistemi nasıl olacak?

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni taksi sistemini ve 5 bin yeni taksi önerisini UKOME'ye sunacak. 5 bin yeni taksi teklifi dayatmasını taksiciler nasıl karşılıyor? A Haber muhabiri Cagdaş Evren Şenlik Yenikapı'da eylem yapan taksicilerle birlikte…

UKOME ekim ayı toplantısı için bir araya gelecek. İBB yönetimi toplantıda 10. kez taksi teklifini getirecek. Aslında 5 bin plaka artışı tekrar gündeme geldi. Taksiciler de İBB yönetiminin İstanbul halkıyla taksicileri karşı karşıya getirdiğini söyledi.

Taksiciler de toplantı öncesi Yenikapı gösteri merkezi alanında şu an eyleme hazırlık yapıyorlar. Sivil toplum örgütleri, CHP'li İBB'nin taksicilerle uğraştığını ve 5 bin taksiye gerek olmadığını belirtiyor.

Bilindiği üzere İstanbul'da 18 bine yaklaşık taksi var. Bu sayının artması için toplantı yapılacak. Eğer kabul edilirse taksi sayısının 23 bine çıkacağı konuşuluyor. Bir yandan İBB yönetimi geride bıraktığımız günlerde yeni bir planlama açıkladı.

Taksiciler bu planlamanın mümkün olmayacağını ifade ediyor. İBB'nin yaptığı planlamaya göre taksicilerin maaşları, çalışma saatleri ve buna benzer sosyal hakların mümkün olmadığı belirtiliyor.

İBB’nin yeni taksi sistemi nasıl olacak? İBB'NİN YENİ TAKSİ SİSTEMİ NASIL OLACAK?
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