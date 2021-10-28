İBB'nin taksi projesine taksicilerden tepki! İBB’nin yeni taksi sistemi nasıl olacak?
ÖZEL HABER A Haber
Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni taksi sistemini ve 5 bin yeni taksi önerisini UKOME'ye sunacak. 5 bin yeni taksi teklifi dayatmasını taksiciler nasıl karşılıyor? A Haber muhabiri Cagdaş Evren Şenlik Yenikapı'da eylem yapan taksicilerle birlikte…
Taksiciler de toplantı öncesi Yenikapı gösteri merkezi alanında şu an eyleme hazırlık yapıyorlar. Sivil toplum örgütleri, CHP'li İBB'nin taksicilerle uğraştığını ve 5 bin taksiye gerek olmadığını belirtiyor.
Bilindiği üzere İstanbul'da 18 bine yaklaşık taksi var. Bu sayının artması için toplantı yapılacak. Eğer kabul edilirse taksi sayısının 23 bine çıkacağı konuşuluyor. Bir yandan İBB yönetimi geride bıraktığımız günlerde yeni bir planlama açıkladı.
Taksiciler bu planlamanın mümkün olmayacağını ifade ediyor. İBB'nin yaptığı planlamaya göre taksicilerin maaşları, çalışma saatleri ve buna benzer sosyal hakların mümkün olmadığı belirtiliyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 28-29 Ekim bankalar açık mı? Bankalar kaça kadar açık? Bankalar yarım gün mü?
- KYK bursu için geri sayım! 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? Kritik tarih...
- Kitre bebek nedir? Kitre bebek ne demek? Kitre bebek fiyatı ne kadar?
- Yarın hava nasıl olacak? 29-30-31 Ekim hava durumu nasıl? İstanbul, Ankara, İzmir…
- Bugün öğleden sonra resmi tatil mi? 29 Ekim resmi tatili ne zaman başlıyor? 28 Ekim Perşembe resmi tatil mi?
- Şebnem Şirin katili kimdir? Şebnem Şirin katili Furkan Zıbıncı kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 28 Ekim bankalar yarım gün mü çalışıyor? Vakıfbank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Halkbank...
- Üniversiteler yarın tatil mi? 28 Ekim üniversiteler yarım mı, tam gün mü kapalı?
- Kargolar yarın açık mı, kapalı mı? Kargolar yarın saat kaça kadar açık? Yurtiçi, Aras, PTT, MNG...
- Yarın borsalar açık mı, kaçta kapanıyor? 28 Ekim borsalar açık mı, kaçta kapanacak? Resmi tatil...
- Şebnem Şirin olayı nedir, ne oldu? Şebnem Şirin kimdir, neden öldü? İşte kan donduran gelişme...
- Bala Hatun kimdir, ne zaman yaşadı? Bala Hatun'un kaç çocuğu var, olacak mı? Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u...