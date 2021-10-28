İBB’nin taksi projesine taksicilerden tepki! İBB’nin yeni taksi sistemi nasıl olacak?

Bilindiği üzere İstanbul'da 18 bine yaklaşık taksi var. Bu sayının artması için toplantı yapılacak. Eğer kabul edilirse taksi sayısının 23 bine çıkacağı konuşuluyor. Bir yandan İBB yönetimi geride bıraktığımız günlerde yeni bir planlama açıkladı.