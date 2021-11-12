Şırınga çikolata 7 yaşındaki Mert’in ölümüne sebep olmuştu! Davada yeni gelişme

"BAKANLIK BENİ HİJYEN KONTROLÜ İLE GÖREVLENDİRDİ"

Keçiören Tarım ve Orman Müdürlüğünde gıda kontrolörü olarak görev yapan sanık Koray Hozantaş kantinde denetim yapmaya gittiğinde böyle bir ürünle karşılaşmadığını belirterek, "Ben o kantine hayatımda ilk kez yani olaydan 12 gün önce gittim. Ben gördüğüm üründen sorumluyum, o kantinde bir hafta önce ya da bir hafta sonra ne satıldığını bilemem. Bakanlık beni hijyen kontrolü yapmam için oraya gönderdi. Kantine gittiğimde böyle bir ürünle karşılaşmama rağmen ben de sorumlu tutuluyorum. Belki de o ürün benim denetim yaptığım saatte tükenmiş de olabilir" İfadelerini kullandı.

Mert'in ölümüne sebep olan şırınga şeklindeki çikolata kapağının üretici firma avukatı ise bu ürünün zaten piyasada olduğunu ve müvekkilinin de bu ürünü kendi markasıyla satışa sunduğunu söyledi.