Adıyaman’da ekmeğin içinden uyuşturucu çıktı

Polis ekipleri şahısların elinde bulunan somun ekmeğinde de incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde ekmek içerisine gizlenmiş 41.49 gram metamfetamin maddesi ile 0,58 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken her iki şahıs gözaltına alındı.