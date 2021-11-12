Adıyaman'da ekmeğin içinden uyuşturucu çıktı
YAŞAM İHA
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde durumundan şüphelenerek durdurulan şahsın elindeki somun ekmeğinin içerisinden uyuşturucu çıktı. Şahıslardan A.Z., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken E.T., ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesinde uyuşturucuyla mücadelede denetimlerini aralıksız sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri A.Z., ile E.T., isimli şahısları durdurarak üst araması ve kimlik kontrolü gerçekleştirdi.
Polis ekipleri şahısların elinde bulunan somun ekmeğinde de incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde ekmek içerisine gizlenmiş 41.49 gram metamfetamin maddesi ile 0,58 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken her iki şahıs gözaltına alındı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gelinim Mutfakta kim kazandı? 12 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu kim birinci? Gelinim Mutfakta kim gitti?
- Resmi açıklama: AÖF sınavları online mı olacak? 2021 açıköğretim üniversite sınavları ne zaman, nasıl olacak?
- KYK burs sonuçları için dikkat çeken tarih! 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Hakan Ural son durum nedir? 'Hakan Ural öldü mü?' iddialarına yanıt geldi! Hakan Ural son sağlık durumu nasıl?
- Melis Ketenci kimdir, kaç yaşında, nereli? Savaş Zafer’in sevgilisi Melis Ketenci kim?
- Ara tatil kaç gün sürecek? MEB 2021 Kasım ara tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? İlkokul, ortaokul, lise...
- Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Cebelitarık maçı hangi kanalda?
- AÖL AÖO sınavları online mı yapılacak? 4-10 Aralık MEB AÖL AÖO sınavları nasıl olacak?
- Malatya deprem son dakika şiddeti kaç? Malatya deprem mi oldu?
- Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Kasım ayı CTE cezaevi izinleri bitti mi? Cezaevi izinleri ne zaman bitecek?
- Düzce Depremi üzerinden 22 yıl geçti! 12 Kasım Düzce Depremi'nde kaç kişi öldü? Düzce Depremi şiddeti kaç?
- Bu fiyata eşi benzeri yok! 100 bin TL altına satılan arabalar kapış kapış gidiyor! Peugeot, Opel, Mitsubishi…