Antalya’daki kuyumcu cinayetinde flaş gelişme! 2 kilo altınla kaçan şüpheli yakalandı

AFYONKARAHİSAR'DA YAKALANDI

Olay sonrası geniş çaplı çalışma yürüten polis, şüpheliyi yakalamak için 2 özel ekip kurdu. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ve Gasp Bürosu ekipleri, adının Serkan Ö. olduğunu tespit ettikleri şüphelinin, Afyonkarahisar'da olduğunu belirledi. Dün gece operasyon düzenleyen polis, Serkan Ö.'nün yanı sıra olayla ilgili 2 şüpheliyi daha gözaltına aldı. 3 şüpheli, işlemlerinin ardından Antalya'ya getirildi. Şüphelilerin sorgusunun devam ettiği, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.