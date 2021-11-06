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Beşiktaş'ta omzuyla İETT otobüsünü durdurmaya çalışan adam kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 06.11.2021 Güncelleme Tarihi: 06.11.2021
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Beşiktaş’ta omzuyla İETT otobüsünü durdurmaya çalışan adam kamerada

İstanbul Beşiktaş’ta bir adam, yola atlayarak İETT otobüsünü omuz atarak durdurmaya çalıştı.  O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçen akşam sularında Beşiktaş'ta yaşandı.

Ferahevler-Kabataş seferindeki İETT otobüsü, Barbaros Bulvarı'ndan Kabataş yönüne giderken bir şahıs tarafından durdurulmak istendi.

OTOBÜS CAMINI YUMRUKLADI

Yol ortasında durmak istemeyen otobüs sürücüsüne öfkelenen kişi, otobüsün önüne atladı.

Omzunu otobüsün ön kısmına dayayarak durdurmaya çalışan kişi, sürücüye 'in' 'kapıyı aç, aşağıda ineceğim' diyerek otobüsün camını yumrukladı.

MADDE BAĞIMLISI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Otobüsü durdurmaya çalışan kişinin madde bağımlısı olduğu iddia edildi.

O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Omzuyla otobüsü durdurmaya çalıştı OMZUYLA OTOBÜSÜ DURDURMAYA ÇALIŞTI
İETT şoförü yolcuyu tartakladı! İETT ŞOFÖRÜ YOLCUYU TARTAKLADI!
Manzara aynı! Yolun ortasında kaldı MANZARA AYNI! YOLUN ORTASINDA KALDI
Kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü arasında kavga KAMYONET SÜRÜCÜSÜ İLE İETT ŞOFÖRÜ ARASINDA KAVGA
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