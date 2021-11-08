DJ Seyit Subutullah Baltaci ile tanışın: Zorluklara rağmen adım adım büyüyen kariyer

Çocukluktan gelen müzik tutkusu

Müzik, birçok kişinin ruhunda derin izler uyandıran bir dünya. Müziğe dokunmanın ve yeni bir şeyler üretmenin heyecanıyla DJ olmak adına yola çıkan Seyit Subutullah Baltaci, küçük yaşlardan itibaren DJ olmayı hedefledi. Örnek aldığı ünlü rap sanatçısı Haylaz lakabıyla tanınan isimli Abdullah Arslan veda şarkısının klibini seslendiren Baltaci, Youtube'da "Seyit Subutullah Baltaci Veda 2017" adıyla yayınlanan şarkısıyla da gündem olmuştu. Bu alanda kendini geliştirmek için eğitimler aldı ve kısa sürede profesyonel bir DJ seviyesine yükseldi.

Baltaci, DJ'lik kariyeri dışında başka neler yapıyor?

Baltaci, yaptığı kaliteli çalışmalarla yalnızca Türkiye'de ses getirmedi. Dijital müzik platformları üzerinden, kaliteli remix'leri ile tüm dünyada adından söz ettiren Seyit Subutullah Baltaci, kısa sürede dünyanın en ünlü Türk DJ'leri listelerine girmeyi başardı. Çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde rol alan ve kendini birçok cephede geliştiren Baltaci, Mobile Developer alanında Uzman olmasıyla birlikte aynı zamanda da bir Euby on Rails yazılım geliştirme uzmanı.

Genç yaşına rağmen müzik kariyerinde ciddi adımlar atmayı başaran Seyit Subutullah Baltaci, hem Türkiye hem de dünyada, gelecekte çok daha fazla konuşulacak bir isim oldu.