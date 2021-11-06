4 yıllık eşinden boşanmak istemeyen kadın "Bu evden ölüm çıkacak" deyip göğsüne ateş etti

Olay, geçen gece saatlerinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde yaşandı. 2017'de evlenen giren kadın A. D. (45) ile B. D. (47), bir müddet önce boşanmaya karar verdi. Akşam sularında eve gelen B. D, eşinin yatak odasında olduğunu ve kıyafetlerinin dağıtılmış olduğunu fark etti.

"BU ŞEKİLDE Mİ BARIŞACAĞIZ?"

Barışmak istediğini söyleyen A. D., eşinden, "Bu şekilde mi barışacağız? Her yeri dağıtmışsın. Boşanma süreci devam ediyor." cevabını aldı.

"BU EVDEN ÖLÜM ÇIKACAK"

İddiaya göre, eşini odadan çıkaran kadın, evde bulunan ruhsatsız tabancayı aldı, "Ben intihar edeceğim. Bu evden ölüm çıkacak" dedi. Bu sözler üzerine B. D., kapıyı kırarak odaya girdi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Bu kez kendini banyoya kilitleyen A. D'nin, tabancayla göğsüne bir el ateş ettiği ileri sürüldü. Banyo kapısını kıran B. D, eşini kanlar içinde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları kadını yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan A. D.'nin tedavisi yoğun bakımda devam ederken, olay yerine giden polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. B. D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.