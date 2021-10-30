Denizli’de Furkan Zıbıncı tarafından katledilen Şebnem Şirin’in acılı annesi konuştu

Böyle bir şey olacağı aklımın ucundan bile geçmemişti. Kimse 'Bizim başımıza gelmez, biz yanmayız' demesin. Katil içimizden biri de olabiliyor. Anne-babalar çok dikkatli olsun. Katilin en ağır cezayı almasını istiyorum. Türk adaletine sonuna kadar güveniyorum. Kızımın kanı yerde kalmasın" dedi.